Policía desmiente supuesta tortura en Isepol y confirma brote de influenza entre aspirantes

La Policía Nacional se pronunció sobre las acusaciones que circulaban sobre presuntos actos de tortura y tratos inhumanos dentro de la academia policial.

Según las autoridades, lo que inicialmente se reportó como un castigo físico extremo es, en realidad, una contingencia sanitaria provocada por un brote de cuadros respiratorios que afectó a varios estudiantes en la última semana.

Lea más: Aspirante a policía está grave tras supuesto “descuereo” bajo lluvia

El Crio. Brigido Ojeda, director del Isepol, explicó que la situación médica es seguida de cerca por la sanidad policial y el Hospital de Policía. “La denuncia habla de maltrato y hasta un poco de tortura, cosa que no se ajusta a la realidad porque es una cuestión netamente médica por enfermedades respiratorias”, señaló el jefe policial.

Estado de salud de los alumnos

De acuerdo con el reporte oficial, en el Colegio de Policía se registraron 11 internados durante la última semana a causa de la influenza. Hasta el momento, tres de ellos ya recibieron el alta médica, mientras que otros ocho permanecen en etapa de recuperación bajo asistencia permanente.

Lea más: En Pilar utilizan como barrenderos a los aspirantes de la Policía Nacional

Ojeda subrayó que para proteger a los demás alumnos, se optó por el reposo domiciliario a quienes presentan síntomas. “Ellos están en un lugar con otros 200 jóvenes; para evitar el contacto y por recomendación médica, se les envía a sus casas donde generalmente se recuperan mejor”, detalló el director.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desmienten castigos bajo la lluvia

Sobre la versión de que los aspirantes eran obligados a realizar actividades físicas bajo la lluvia, la institución aseguró que conversó directamente con los familiares de los afectados. En particular, mencionaron el caso de un joven internado en el Hospital Regional de Paraguarí.

“Hablamos con la madre y ella nos manifestó que en ningún momento dijo que su hijo fue torturado o que cumplió castigos bajo la lluvia”, afirmó el Crio. Ojeda.

Lea más: ¿Cuánto cuesta ser aspirante a suboficial en la Policía Nacional?

Según el jefe policial, la mujer aclaró que esas versiones fueron difundidas por terceras personas y que ella solo se centró en la salud de su hijo, quien ya se encuentra en proceso de mejoría.

La dirección de Isepol destacó que trabajan en el apoyo a las familias y en asegurar que los futuros oficiales reciban la atención médica necesaria para reintegrarse a sus actividades académicas una vez superada la enfermedad.