Red de estafa y clonación de vehículos: esto es lo que se sabe hasta ahora

Una red de clonadores de vehículos y estafadores está en la mira de la Policía que en las últimas horas pudo detener a un hombre considerado “brazo derecho” dentro del esquema. Este jueves los investigadores llegaron hasta una propiedad que funcionaba como una especie de aguantadero, donde encontraron varios automóviles y camionetas de alta gama con problemas de documentación.

El comisario Arnaldo Acosta, jefe del Departamento de Automotores de la Policía Nacional, comentó que el personal de inteligencia realizó el relevamiento de los datos tras la denuncia de una persona que entregó su camioneta de la marca BMW como parte de pago por una Toyota Fortuner que resultó ser un vehículo clonado. Fue así que llegaron hasta la vivienda de donde pudieron recuperar la camioneta entregada como producto de la estafa.

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El uniformado enumeró los demás vehículos hallados en el lugar y detalló en qué condiciones se encontraban; entre ellos una camioneta Porsche original, pero con cédula verde falsa, además de una Renault que no figura en el sistema. La cédula verde es falsa y la chapa corresponde a otro vehículo.

Si bien el comisario no quiso confirmar que la casa allanada era el aguantadero de los delincuentes, confirmó que los vehículos salieron de allí. El procedimiento fue realizado con acompañamiento fiscal y, según señaló, fueron recibidos por un abogado y el encargado de la casa que entregó las llaves de los vehículos.

Acosta explicó que se trata de una organización muy amplia en la que operan varias personas; una de ellas actúa en la frontera, donde ya espera el vehículo con su correspondiente cédula, chapa y título. Una vez en territorio nacional trabajan sobre el chasis para concretar la clonación. “Hacen hasta cinco vehículos de una chapa”, dijo. Por esa razón, recomendó a los dueños de vehículos verificar cada tanto que sus chapas no hayan sido replicadas y transferidas a otras personas.

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La detención del “brazo derecho”

Enrique Emmanuel González Samaniego, de 33 años, fue detenido esta semana en la vía pública de la ciudad de Capiatá, tras tareas de inteligencia y seguimiento. El sospechoso contaba con al menos ocho órdenes de captura por distintos hechos, entre ellos estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

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González Samaniego habría facilitado la fuga de su jefe, Augusto David Haseitel Almirón, de 43 años, con múltiples órdenes de captura y antecedentes penales por hechos punibles como estafa, apropiación, producción de documentos no auténticos y reducción.