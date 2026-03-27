Buscan pacientes para entregar cannabis medicinal gratis en San Vicente Pancholo

La Aso Cannabis San Vicente, Grande Madre y la Asociación Campesina La Carreta invitan a la siembra asociativa de cannabis medicinal, con la que buscan llegar a pacientes con dolor, cáncer, epilepsia, alzheimer, parkinson, depresión, autismo, esclerosis e insomnio a fin de realizarle un estudio clínico y entregarle cremas y aceites de cannabis gratuitamente.

Agregan que el cannabis se declaró necesidad excepcional para la salud pública en el Paraguay, según la Resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 902/95.

La actividad se realiza este sábado de 9:00 a 11:00 en la Huerta Asociativa, ubicada en la calle San Blas de San Vicente de Pancholo, San Pedro. Para más informes, piden comunicarse al 0984 87 68 70, con el ingeniero Acosta.

“El objetivo fundamental de este evento es la difusión de los avances legales en este rubro, y el incumplimiento de la Ley 6.007/17 que obliga al Estado a ‘garantizar el ACCESO GRATUITO de aceites y derivados de cannabis a toda persona que lo necesita’, y de la Resolución MSPBS 902/25 que declara la “necesidad excepcional del cannabis medicinal para la salud pública del Paraguay”, señalan en la invitación.

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Autorización formal para el cannabis

Explican que lejos de buscar la confrontar con las autoridades, el proyecto busca obtener las autorizaciones formales que incluyan a la agricultura familiar en esta prometedora industria, para colaborar con el Estado a partir de cultivos orgánicos, cooperativos, campesinos, a un costo bajísimo.

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Esto frente a los abusos de productos similares disponibles en las farmacias, e inaccesibles para la mayoría de la población sin recursos. que es la más necesitada de este remedio natural.

Agregan que durante el evento se realizará una charla sobre buenas prácticas agrícolas para los productores interesados, y se distribuirán aceites gratuitos a todos los pacientes que deseen participar del primer estudio clínico con cannabis medicinal en la historia de nuestro país.

Reiteran que el tratamiento abarca enfermedades como dolor crónico, cáncer, depresión, epilepsia, insomnio, entre otros.