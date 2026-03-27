Derecho UNA deriva respuesta sobre postulación irregular de jueza al Consejo de Magistratura

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados abrió una investigación preliminar para determinar si la jueza Karen González Orrego cometió la irregularidad de candidatarse a miembro suplente del Consejo de la Magistratura de Derecho UNA.

El pasado miércoles la presidenta del JEM Alicia Pucheta emplazó por cinco día al decano de la facultad Carlos González Morel para que informe al respecto.

El decano derivó la respuesta a otro organismo, por lo que el JEM deberá pedir un nuevo informe.

“En tal sentido informo a V.S. que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley NO 296/94, el proceso para la elección de los Representantes Titular y Suplente ante el Consejo de la Magistratura de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales por el periodo 2025/2028, fue organizado, dirigido, fiscalizado y juzgado por el TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE de la ASOCIACIÓN DE DECANOS Y EX DECANOS DE LAS FACULTADES DE DERECHO DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DEL PARAGUAY”, dice la respuesta.

Añade: “Fue Presidente de la mencionada Asociación el Dr. ANTONIO FRETES, quien luego de su fallecimiento ha sido reemplazado en la Presidencia de la mencionada Asociación por el Dr. NELSON RIVEROS, profesional Abogado con domicilio en Ciudad del Este”

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Concluye señalando: “Consiguientemente, lamento comunicarle que en los registros de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION no se tienen los datos y documentaciones requeridos en el oficio ut supra mencionado”.

El titular ganó las elecciones

La jueza Karen Leticia González Orrego acompañaba al miembro titular del Consejo de la Magistratura, Gustavo Miranda, quien representa a las universidades nacionales y actualmente ejerce la vicepresidencia, incluso llegó a ocupar el cargo de presidente del órgano extrapoder.

De hecho, Miranda ganó las elecciones, sigun en el CM y recientemente fue electo vicepresidente. El actual presidente de Consejo es Gerardo Bobadilla.

EL JEM tomó conocimiento del caso mediante una publicación periodística sobre la candidatura de la magistrada, lo que contraria el artículo 254 de la Constitución Nacional que prohíbe a los magistrados ejercer otro cargo público o privado, salvo la docencia.

La jueza González presentó renuncia de su candidatura el 3 de julio ante el Tribunal Electoral Independiente (TEI), conformado por decanos de las facultades de Derecho de las universidades nacionales, días antes de las elecciones. De acuerdo con lo que había señalado en un comunicado, a través de su redes sociales la magistrada renunció para “resguardar la institucionalidad de la Facultad de Derecho de la UNA y evitar suspicacias sobre su labor como magistrada”.

Su esposo también se postula

La jueza Karen González es esposa de Jorge Bogarín Alfonso quien fue declarado como “significativamente corrupto ” por el Gobierno de los Estados Unidos.

Esta designación del gobierno norteamericano del 23 de marzo de 2023 derivó en el retiro de la visa para Bogarín y su esposa

De hecho Bogarín renunció a ser miembro el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano que integraba en representación del Consejo de la Magistratura.

Además eso implicó que desista postularse para ser reelecto como representante del gremio de los abogados ante el Consejo de la Magistratura.

Pero ayer anunció en sus redes que se volverá a postular como representante de los abogados para el Consejo de la Magistratura.