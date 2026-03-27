Excomandante de la Policía declaró en juicio al exministro Arnaldo Giuzzio

El excomandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Dir. Gilberto Fleitas, prestó declaración testifical en el juicio oral y público a Arnaldo Giuzzio, exministrio del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), por supuesto cohecho pasivo agravado.

La acusación refiere que Giuzzio, quien también fue fiscal penal y senador por el Partido Democrático Progresista (PDP), cuando se desempeñaba como ministro del Interior recibió “favores”, tanto para la Policía como para su familia, de parte del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.

El extranjero, quien era administrador de las firmas de blindaje de vehículos Black Eagle S.A.y Ombú S.A. buscaba convertirse en proveedor del Estado.

Hoy, el juicio oral y público que se realiza ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Adriana Planás e integrado por Matías Garcete y Yolanda Morel, prosiguió con una única declaración testifical, la del excomandante Fleitas.

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Fleitas precisó que antes de asumir el cargo de comandante de la Policía Nacional, en sus 24 años de carrera se desempeñó como jefe de los departamentos de Homicidios, de Investigación, Antisecuestro, contra Crimen Organizado y de Inteligencia y subcomandante en la institución policial.

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“Nunca escuché”, dijo excomandante, sobre nexo de Espíndola con actividades delictivas

“¿En algún momento, Ud. que ocupó todos esos cargos que está refiriendo, escuchó el nombre del señor Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua como vinculado a alguna actividad delictiva?“, preguntó la abogada defensora Gilvi Quiñónez.

“Nunca escuché, nunca escuché ese nombre” contestó el Crio. Fleitas, para luego precisar que posteriormente se enteró, a través de los medios de comunicación, de la investigación realizada en el Brasil.

Fleitas también relató las dificultades presupuestarias que afrontó la Policía Nacional para poder cubrir los costos para reparación de vehículos y que se reparaba de acuerdo a las posibilidades.

Reparación de vehículos, gracias a colaboraciones

“(...) los vehículos del norte precisamente no era tan fácil reparar porque no había mecánico especializado, cualquier gomero no podía cambiar porque para levantar esta camioneta, no se podía... eran nafteros de 8 cilindros, americanos, y cuando se descomponian era algo muy difícil y presupuestariamente estábamos muy limitados siempre”, explicó, tras comentar que a veces coordinaban con las fuerzas militares para las reparaciones.

En este punto, Quiñónez preguntó si era común que la institución reciba donaciones de particulares para llevar a cabo esas reparaciones o para la compra de combustibles.

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“Compra de combustibles no me consta, pero sí para reparaciones de vehículos siempre se coordina, nunca es suficiente el presupuesto para este efecto para la institución y siempre se recurre. Hay una comisión de seguridad en cada departamento del país, en cada municipio, en cada distrito del país, que siempre coordina con los comisarios, con la Policía justamente para ayudar a sus policías y reparar los vehículos. No todos los vehículos reparan, pero cuando no hay presupuesto la ciudadanía misma se anima y coordina con la comisión de seguridad, conformada por ciudadanos civiles, para hacer este trabajo”, explicó el testigo,

Por otra parte, las consultas realizadas por la fiscala Verónica Valdez se centraron sobre lo ocurrido durante la prueba realizada en diciermbre 2021 en la Fope, época en que Fleitas era subcomandante de la Policía Nacional.

Fiscalía acusa a Arnaldo Giuzzio por recibir “favores” de supuesto narco

La acusación presentada por el Ministerio Público señala que Marcus Vinicius Espínola, con el fin de convertirse en proveedor del Estado, comenzó a acercarse a Arnaldo Giuzzio, desde 2021, mientras era ministro del Interior.

En octubre de 2021, un rodado del Ministerio del Interior fue blindado y reparado ante la llegada de un integrante de la Policía de Israel a Paraguay. Espíndola administraba entonces las firmas Black Eagle SA y Ombú SA, dedicadas al blindaje de vehículos

En diciembre de ese año, Giuzzio incluso visitó la sede de Black Eagle SA, en Ciudad del Este, y presenció una prueba de balística de chalecos y luego esto se repitió en la sede de la FOPE, con Espíndola presente.

En ese mismo mes Giuzzio y su familia viajaron al Brasil con una camioneta de Ombú SA, que era de uso personal de Jussara Cabral, pareja de Marcus Vinicius.

El 15 de febrero de 2022, se realizó e