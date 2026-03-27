Influenza: repunte de cuadros respiratorios suman 50 fallecidos en tres meses

La actividad de virus respiratorios en el país ha mostrado un crecimiento gradual y sostenido durante las últimas tres semanas dice el informe del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Según el reporte semanal de la fecha, se han registrado 28.082 consultas por enfermedad tipo influenza (ETI) a nivel nacional.

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Aunque la demanda se mantiene estable, las cifras ya se sitúan por encima del umbral de alerta, advierte el Ministerio de Salud. Los virus con mayor circulación detectados hasta el momento son: Rhinovirus, Influenza A H3N2 e Influenza B.

Hospitalizaciones y grupos de riesgo

El escenario en los centros asistenciales revela un aumento paulatino según el boletín de la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Durante la última semana, se contabilizaron 242 hospitalizaciones por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), lo que representa un salto del 22 % respecto a la semana anterior. De estos pacientes, el 13 % requirió cuidados intensivos.

El perfil de los pacientes hospitalizados muestra que la vulnerabilidad se concentra en tres franjas etarias específicas; mayores de 60 años que representan el 31% de los ingresos, niños y jóvenes de 5 a 19 años que constituyen el 21% y, menores de 2 años que suman el 18% de la carga hospitalaria.

Mortalidad en 2026

El informe epidemiológico revela un dato lamentable. En lo que va del año, se han confirmado 50 muertes asociadas a virus respiratorios.

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Solo en la última semana se reportaron siete decesos vinculados a Rhinovirus (3), Influenza A H3N2 (1), Influenza A no subtipificado (1), Metapneumovirus (1) y Parainfluenza (1). La semana pasada, la cifra en mortalidad por casos respiratorios también fue de siete fallecidos.

¿Cómo actuar ante los síntomas?

La cartera sanitaria enfatiza que, ante la presencia de tos, dolor de garganta o fiebre, la prioridad es impedir la dispersión del virus.

Se recomienda seguir estrictamente este protocolo: