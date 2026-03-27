Paraguarí: detección temprana de VPH salva la vida de más de 650 mujeres

El cierre de la campaña nacional de lucha contra el cáncer de cuello uterino se desarrolló en el Club Sudamérica de este distrito. En la ocasión se dio a conocer que, de 4.206 muestras tomadas para tamizaje del Virus del Papiloma Humano (VPH), 650 mujeres resultaron positivas.

Las pacientes recibieron tratamiento en el Hospital Regional de Paraguarí o fueron derivadas a hospitales especializados, evitando que la enfermedad avanzara, explicaron durante un acto de presentación de un informe sobre los resultados de la campaña.

La directora de la Novena Región Sanitaria, Dra. Auria Celeste Villalba, destacó que el tamizaje no es solo un procedimiento médico, sino una herramienta fundamental para reducir la mortalidad: “Detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino permite una curación casi del 100%. Las pruebas de Papanicolau y VPH identifican lesiones precursoras a bajo costo y con alta eficacia”.

Villalba resaltó el trabajo del Centro Integral de la Mujer, que funciona dentro del Hospital Regional de Paraguarí, donde un equipo especializado ofrece Papanicolau, colposcopía, test de VPH, mamografía y ecografía mamaria, garantizando diagnóstico temprano y seguimiento a todas las pacientes.

Las autoridades hicieron un llamado a todas las mujeres del país: la prevención es la mejor estrategia. Cada visita a la Unidad de Salud de la Familia o al Centro Integral de la Mujer puede significar una vida salvada.

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“Cada mujer diagnosticada a tiempo es una victoria en nuestra lucha diaria. El cáncer de cuello uterino es prevenible y debemos trabajar juntos para que ninguna mujer pierda la vida por esta enfermedad”, concluyó Villalba.

La prevención salva vidas

La jefa del Programa de Prevención y Detección Precoz del Cáncer del Cuello Uterino, Dra. Marina Ortega, afirmó que Paraguay lidera la región en pruebas de VPH: “Este test detecta el virus antes de que cause daño celular. No le tengan miedo: es seguro y eficaz. Cada prueba implementada significa una vida que se salva”.

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Ortega enfatizó la importancia de que la prevención comience en las Unidades de Salud de la Familia, trabajando de manera conjunta con hospitales especializados para llegar a todas las mujeres, especialmente las más vulnerables.

Resultados alentadores y perspectivas

El director del Programa Nacional de Control de Cáncer (PRONAC), Dr. Nelson Mitsui, destacó que los números en Paraguarí reflejan avances nacionales: “De 4.600 estudios recientes, más de 600 resultaron positivos y todas las pacientes fueron tratadas a tiempo. Sin esta detección temprana, muchas habrían desarrollado cáncer en los próximos años”

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Mitsui proyectó que, con la vacunación, el tamizaje y el tratamiento oportuno, Paraguay puede acercarse a la eliminación del cáncer de cuello uterino para 2030. “Antes, se realizaban solo 2.000 a 3.000 pruebas al año; hoy, en Paraguarí, superamos las 4.600 y seguimos creciendo”.