Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino: los mitos que todavía dañan

Un problema de salud que también atraviesa la vida sexual

Hablar de cáncer de cuello uterino suele activar dos reflejos incómodos: silencio y moralina. Como si el cuerpo tuviera que “portarse bien” para merecer salud. Pero la evidencia médica cuenta otra historia: la gran mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino se asocia a una infección persistente por algunos tipos del virus del papiloma humano (VPH), un virus extremadamente frecuente.

Tan frecuente que, según organismos como la OMS, la mayoría de las personas sexualmente activas se expondrá en algún momento de su vida.

Esa normalidad epidemiológica contrasta con el peso emocional que aparece en la consulta: “¿Me contagié por haber tenido demasiadas parejas?”, “¿Esto significa que me fueron infiel?”, “¿Si me vacuno estoy admitiendo algo?”.

Lea más: Salud sexual lésbica: ideas erróneas que conviene revisar

Las preguntas no son solo clínicas. Son de vínculo, de identidad, de autoestima. Y cuando la información falla, la ansiedad ocupa el lugar de los datos.

Mito 1: “El VPH le pasa a quienes tienen muchas parejas”

Esta idea es una de las más dañinas porque convierte un tema de salud pública en un juicio moral. El VPH se transmite principalmente por contacto sexual —no solo penetración; también contacto piel con piel en la zona genital— y puede adquirirse incluso con pocas experiencias o dentro de relaciones estables.

Una historia común: alguien recibe un resultado positivo, mira su historia sexual como si fuera un expediente y se pregunta “qué hizo mal”. La respuesta, con rigor y empatía, es incómoda por lo simple: probablemente no hizo nada “mal”.

La exposición al VPH es común; la clave está en si el cuerpo elimina el virus o si persiste un tipo de alto riesgo durante años. Esa persistencia es lo que aumenta el riesgo de lesiones precancerosas, y por eso existen los controles.

Mito 2: “Si uso preservativo, estoy 100% protegida”

El preservativo reduce de forma significativa el riesgo de transmisión de muchas infecciones y es una herramienta central de salud sexual. Pero con VPH la protección no es total, porque el virus puede estar en áreas que el preservativo no cubre.

Esto no significa “da lo mismo cuidarse”, sino algo más realista: la prevención del cáncer de cuello uterino funciona mejor como una estrategia combinada. Preservativo cuando corresponda, vacunación contra VPH y controles (Papanicolau y/o test de VPH, según edad e indicación).

Lea más: La vacuna del virus del papiloma humano previene el cáncer de cuello de útero y es segura

Mito 3: “La vacuna contra el VPH es solo para adolescentes; si ya tuve sexo, no sirve”

La vacunación se recomienda idealmente antes del inicio de la vida sexual porque así ofrece la máxima protección frente a tipos de VPH a los que aún no hubo exposición.

Pero eso no vuelve “inútil” la vacuna en etapas posteriores: puede seguir aportando beneficio, según la edad, el esquema de cada país y la historia clínica individual.

El punto importante —y poco dicho— es que vacunarse no es una confesión ni un símbolo de “cómo vivís tu sexualidad”. Es prevención. Del mismo modo que nadie interpreta una vacuna antitetánica como una declaración de intenciones sobre accidentes.

Mito 4: “El Papanicolau detecta el VPH”

El Papanicolau (Pap) no “detecta el virus” en sí: observa cambios en las células del cuello del útero que podrían sugerir lesiones precancerosas o alteraciones para estudiar. El test de VPH, en cambio, busca material genético del virus y permite identificar si hay tipos de alto riesgo.

Esta diferencia importa porque ordena expectativas y reduce angustia. A veces el Pap sale normal y el test de VPH positivo: eso puede significar una infección reciente o transitoria sin lesión.

O al revés: un Pap alterado con VPH negativo puede requerir evaluación por otras razones. No es para interpretar en soledad ni en chats a medianoche: es para leer con una profesional que traduzca el resultado en decisiones concretas.

Lea más: Cáncer de cuello uterino: instan a las mujeres a realizarse los controles anuales

Mito 5: “Si no tengo síntomas, no necesito control”

El cáncer de cuello uterino y, sobre todo, sus etapas previas suelen ser silenciosos. Esperar síntomas para consultar es como esperar que un detector de humo “huela a incendio” para funcionar. La prevención existe precisamente porque el cuerpo no siempre avisa a tiempo.

Desde la sexología, este mito además tiene un efecto colateral: muchas personas solo van al control cuando hay dolor en las relaciones, sangrado o malestar, y viven ese momento como una crisis del vínculo (“ya no puedo disfrutar”, “me duele y no sé cómo decirlo”).

Anticiparse con controles reduce tanto el riesgo médico como la tensión sexual y emocional.

Mito 6: “Si me dio VPH, mi pareja me fue infiel”

Es comprensible que aparezca esta conclusión: buscamos una causa clara para una noticia inquietante. Pero el VPH puede permanecer latente (inactivo) y detectarse años después de la exposición.

En la práctica, la cronología exacta suele ser imposible de reconstruir. Un resultado positivo no prueba infidelidad.

En terapia de pareja, este mito enciende discusiones con un trasfondo más profundo: miedo a perder el vínculo, inseguridades, heridas previas. A veces el resultado funciona como “detonante” de un conflicto que ya estaba.

Si aparece esa sospecha, ayuda separar lo médico de lo relacional: primero entender qué significa el resultado; después, si hace falta, conversar acuerdos, cuidados y límites desde un lugar menos acusatorio.

Mito 7: “Si tengo una lesión o me tratan, mi vida sexual se arruina”

Los tratamientos varían según el hallazgo (desde seguimiento hasta procedimientos locales). Muchas personas retoman su vida sexual sin consecuencias duraderas. Sin embargo, sería falso minimizar el impacto emocional: a veces lo que cambia no es el cuerpo sino la forma de habitarlo.

Es frecuente que aparezca miedo al dolor, rechazo a la penetración por un tiempo, o una sensación de “no estoy bien” que apaga el deseo.

Y eso también merece atención: la sexualidad no es solo genitalidad, es seguridad, confianza, imagen corporal, capacidad de pedir lo que se necesita.

En esos casos, una indicación médica clara sobre tiempos de espera, sumada a comunicación cuidadosa en pareja y, si hace falta, acompañamiento terapéutico, puede marcar la diferencia.

Lo que sí sabemos (y conviene recordar sin dramatizar)

La ciencia es bastante consistente en tres ideas: el VPH es frecuente, la mayoría de las infecciones se resuelven solas y el riesgo aumenta cuando algunos tipos de alto riesgo persisten sin control.

Por eso, cuando hablamos de prevención del cáncer de cuello uterino, el foco no debería estar en “quién es culpable” sino en “qué hacemos con esta información”.

Vacunación, tamizaje (Pap y/o test de VPH según pautas locales) y acceso a seguimiento oportuno son las herramientas que cambiaron el pronóstico a nivel poblacional. Y, en lo íntimo, una conversación mejor informada puede evitar que un resultado se convierta en una acusación o en un secreto que aísla. Tu salud sexual no debería costarte culpa.