Preparan feria de la agricultura familiar por Semana Santa en la capital de Misiones.

Desde la Asociación de Feriantes del distrito de San Juan Bautista, Misiones, anunciaron que este Martes Santo 31 de marzo estarán realizando la feria de la agricultura familiar por Semana Santa.

El objetivo es promover la economía de los pequeños productores y fortalecer la producción local. Esta feria busca acercar a los consumidores productos frescos, directamente de la finca a la mesa. La propuesta ofrece buenos precios y opciones accesibles para todas las familias.

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“Este 31 de marzo, desde las 6:00 hasta agotar stock, estaremos realizando la feria por Semana Santa de la Asociación de Feriantes de San Juan Bautista, que nuclea a 25 pequeños productores de la zona con el apoyo de la Dirección de Extensión Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, indicó la presidenta Daniela Caballero.

La misma mencionó que en esta ocasión se ofrecerán productos como carne de cerdo, pollo y todo lo que es para la Semana Santa y los ingredientes para la chipa, como queso Paraguay, huevo casero, harina de maíz, grasa de cerdo, almidón casero y una amplia variedad de hortalizas. También habrá artículos de artesanía y todo tipo de comidas tradicionales de la zona, agregó Caballero.

“Estaremos ofreciendo productos a muy buen precio y accesibles para todas las familias, nosotros estamos ofreciendo un poco más barato que los supermercados. Y todos los que se acercan a comprar tendrán una boleta y participarán de fabulosos premios que estaremos sorteando al cerrar la jornada”, indicó Caballero.

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La misma mencionó que poco les afectó la sequía extrema que se tuvo en estos meses; “gracias a Dios tenemos una muy buena producción, con muchas variedades. Le invitamos a la ciudadanía en general que se acerquen a nuestra feria para adquirir productos frescos de la granja a la mesa familiar”, finalizó.