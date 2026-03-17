Feria de la Agricultura Familiar incluirá carne vacuna para la Semana Santa

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, anunció este martes que la Feria de la Agricultura Familiar programada para el 31 de marzo (miércoles santo) en la Costanera de Asunción, incluirá diversos cortes de carne vacuna a “a precios accesibles”. Refirió que se trata de un plan que estaba previsto para fin de año, pero que recién ahora se puede concretar.

“La carne vacuna es lo que más consumimos, lo que más nos gusta y ofrecerla en las ferias nunca fue fácil”, expresó Giménez y mencionó que entre la carne ofertada habrán cortes parrilleros como: tapa cuadril, colita cuadril, costilla en tira, costilla popular y otros. Precisó que cada persona podrá comprar hasta cinco kilos.

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El titular del MAG extendió la invitación a los interesados en acceder no solo a la carne vacuna, sino a todos los productos que son tradicionalmente traídos desde el campo por los productores, que buscan llegar a los compradores directamente y sin intermediarios.

En ese sentido, destacó el acto impacto de esta actividad en la economía de las familias productoras. Señaló que en 2025 las distintas ferias alcanzaron una recaudación superior a los G. 114 mil millones y dijo que para este año se apunta a “mucho más”.

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Giménez señaló que el objetivo es mantener los cortes de carne vacuna en las próximas ediciones de la feria de forma continua.