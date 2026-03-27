Semana Santa: sepa desde cuándo se liberan los horarios de los buses

De acuerdo a la Resolución 410/2026 emitida este viernes por la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) se dispone la liberación de horarios para todas las empresas de transporte público de pasajeros nacionales e intermunicipales de corta, media y larga distancia en todo el territorio nacional.

La disposición regirá a partir de las 12:00 del 1 de abril (Miércoles Santo) y se extenderá hasta la misma hora del lunes 6 de abril, periodo durante el cual se espera un alto movimiento de viajeros hacia distintos puntos del interior del país por la Semana Santa.

De hecho, la Estación de Buses de Asunción ya está desplegando un operativo especial, anticipando que la concurrencia de pasajeros comience a incrementarse desde el fin de semana y aumente especialmente el lunes. La dirección de esta institución estima que 150.000 personas pasarán por la terminal durante estas fechas, teniendo en cuenta los antecedentes de años anteriores.

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Precios de pasajes no se tocan

El ente regulador enfatiza en su comunicado que las tarifas de pasajes para los servicios de transporte de pasajeros deberán permanecer invariables; es decir, las empresas tienen que cobrar los precios vigentes que corresponden al último decreto promulgado.

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