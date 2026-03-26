Viajes por Semana Santa: lo que debés saber del operativo en la Terminal de Asunción

La Estación de Buses de Asunción (EBA) se prepara para el movimiento masivo de pasajeros por Semana Santa con un operativo especial.

La directora de la EBA, Lourdes Ucedo, informó que el operativo especial de Semana Santa arranca oficialmente este viernes 27 de marzo.

Agregó que, en el marco del operativo, se está acondicionando las instalaciones, especialmente en la limpieza integral de sanitarios.

También se prevé el desarrollo de actividades culturales, en coordinación con la Dirección General de Cultura y Turismo de la Comuna asuncena.

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Control de tarifas y regulación del servicio

Ucedo recordó que la eventual liberación de buses es una atribución de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran).

No obstante, aclaró que las tarifas de pasajes están reguladas por decreto presidencial, por lo que ninguna empresa puede aplicar cobros superiores a lo que se establezca.

Asimismo, mencionó que habrá atención permanente en cuanto a salud. “Este servicio será reforzado durante el operativo, incluyendo la cobertura del sistema de emergencias SEME, para casos que requieran traslado a centros asistenciales”, comentó..

Control de pasajeros: viaje solo con asientos habilitados

En cuanto a la seguridad, apuntó que será fortalecida mediante la presencia de la Policía Municipal, el apoyo de la Comisaría jurisdiccional y de agentes del Grupo Lince.

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Otro punto que enfatizó es que todos los pasajeros deberán viajar sentados, conforme al cumplimiento de las normativas vigentes. Acotó que esta medida será controlada por funcionarios de Dinatran.