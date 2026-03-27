Tribunal rechazó apelación y esposa de exjefe de gabinete de “Nenecho” irá a juicio

El Ministerio Público informó que logró la confirmación de la elevación a juicio oral y público de la causa seguida contra Ruth Jazmín da Silva Almirón, esposa de Wilfrido Cáceres, hombre de confianza de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez. La mujer – al igual que su esposo – está procesada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y a finales de 2025 había presentado un recurso de apelación.

Finalmente, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos declaró la inadmisibilidad del recurso promovido y fundamentó su decisión en que “la recurrente no acreditó agravio alguno ni la existencia de una afectación concreta de derechos”.

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La investigación realizada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta y Luis Piñánez, se inició tras denuncias suscitadas por el presunto desvío de recursos municipales destinados a paliar el contagio masivo de covid-19 mediante compras de productos de limpieza, caso que fue conocido como “detergente de oro”.

Según la acusación, entre los años 2016 y 2023 la pareja conformada por Ruth Jazmín da Silva Almirón y Wilfrido Cáceres consiguió un incremento patrimonial “significativo e injustificado”.

El escrito señala que bien los ingresos legales declarados ascienden a G. 3.126 millones, se verificaron adquisiciones e inversiones por más de G. 3.927 millones, evidenciándose un desfasaje patrimonial no justificado que, tras la exclusión de operaciones simuladas, asciende a G. 1.016 millones.

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Otras procesadas en la causa

El 13 de mayo de 2024, el fiscal Silvio Corbeta imputó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Wilfrido Cáceres, su esposa Ruth Da Silva, y a la asistente en su clínica odontológica Camila Ramírez Gómez; en tanto que el pasado 4 de julio de 2025, los fiscales Corbeta y Luis Piñánez ampliaron imputación por los mismoshechos punibles e incluyeron a Elvira Gómez Ortiz viuda de Ramírez, madre de Camila.

Estas dos mujeres son señaladas en la investigación de actuar como testaferros del matrimonio que intentó ocultar sus bienes a través de presuntas ventas simuladas de propiedades.

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