Video: Teresa Parodi se emocionó hasta las lágrimas al descubrir la escultura de Pedro Canoero

Visiblemente conmovida, Teresa Parodi expresó su admiración por el significado de la obra y el valor de mantener vivas las raíces a través del arte.

El acto, realizado en la Playa Rotonda, marcó la habilitación oficial de la escultura basada en ese personaje que Parodi inmortalizó en su música y que desde ahora se convierte en un nuevo ícono de la ciudad.

La actividad dio inicio a un festival artístico que recién empieza a convocar a una gran cantidad de público.

Hasta el momento, más de 100 personas ya se encuentran en la ciudad veraniega, disfrutando de la antesala de una velada que promete seguir creciendo en intensidad y emoción con el paso de las horas.

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Noche llena de música

La grilla tendrá su punto más alto a las 22:00, cuando Teresa Parodi suba al escenario junto a la Orquesta Nacional de Música Popular, con un repertorio cargado de identidad latinoamericana.

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La noche también cuenta con la participación del cantautor paraguayo Ricardo Flecha, la cantante Chabely Fretes, y el grupo las Paraguayas en un encuentro donde la música y la memoria se unen para rendir homenaje a Pedro Canoero.