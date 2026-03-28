Nacionales
28 de marzo de 2026 - 10:55

Fructífera jornada de donación de sangre en Pedro Juan Caballero

Estudiante universitaria dona sangre durante una jornada realizada en Pedro Juan Caballero.
Estudiante universitaria dona sangre durante una jornada realizada en Pedro Juan Caballero.Gentileza

Una jornada de donación de sangre se realizó en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el marco de una alianza entre salud pública y una universidad privada de la zona; más de 200 personas participaron del evento según los organizadores que calificaron de exitosa la actividad desarrollada.

Por Eder Rivas

Una importante actividad consistente en la jornada de donación voluntaria de sangre se llevó a cabo en la sede de la Universidad Sudamericana de la ciudad de Pedro Juan Caballero en el marco de una alianza entre dicha casa de estudios y el Ministerio de Salud Pública a través de sus agentes y dependencias especializadas de la materia como el Programa Nacional de Sangre, entre otras; durante el evento más de 200 voluntarios pertenecientes a la comunidad educativa de la institución, se sumaron a la campaña donando su sangre con el propósito de ayudar a salvar vidas. “Gracias a este acto altruista, se garantiza el stock del Banco de Sangre del Hospital Regional”, destacaron desde la XIII Región Sanitaria.

Universitarios esperan su turno para donar sangre durante la jornada.
Universitarios esperan su turno para donar sangre durante la jornada.

Instan a ser donantes de sangre

La licenciada Beatriz Torres, jefa de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero y del Centro Productor del Departamento, instó a la gente a ser parte de la lista de donantes de sangre. “Donar sangre es tan sencillo, seguro y te da una satisfacción que ayudaste a salvar vidas con ese acto; en menos de 30 minutos ya estás dando vida a tantas personas”, indicó Torres e instó a la población a acercarse al servicio para saber más lo que es extender el brazo y no esperar que algún familiar o amigo necesite.

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El Banco de Sangre del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, recibe a los donantes, de lunes a sábado, de 7 a 11, de 13 a 17 y de 19 a 20:30 horas y los domingos y feriados de 8 a 16:00 horas.