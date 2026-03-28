Fructífera jornada de donación de sangre en Pedro Juan Caballero

Una importante actividad consistente en la jornada de donación voluntaria de sangre se llevó a cabo en la sede de la Universidad Sudamericana de la ciudad de Pedro Juan Caballero en el marco de una alianza entre dicha casa de estudios y el Ministerio de Salud Pública a través de sus agentes y dependencias especializadas de la materia como el Programa Nacional de Sangre, entre otras; durante el evento más de 200 voluntarios pertenecientes a la comunidad educativa de la institución, se sumaron a la campaña donando su sangre con el propósito de ayudar a salvar vidas. “Gracias a este acto altruista, se garantiza el stock del Banco de Sangre del Hospital Regional”, destacaron desde la XIII Región Sanitaria.

Instan a ser donantes de sangre

La licenciada Beatriz Torres, jefa de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero y del Centro Productor del Departamento, instó a la gente a ser parte de la lista de donantes de sangre. “Donar sangre es tan sencillo, seguro y te da una satisfacción que ayudaste a salvar vidas con ese acto; en menos de 30 minutos ya estás dando vida a tantas personas”, indicó Torres e instó a la población a acercarse al servicio para saber más lo que es extender el brazo y no esperar que algún familiar o amigo necesite.

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El Banco de Sangre del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, recibe a los donantes, de lunes a sábado, de 7 a 11, de 13 a 17 y de 19 a 20:30 horas y los domingos y feriados de 8 a 16:00 horas.