IPS lanza campaña de donación de sangre

En un gesto que combina el compromiso profesional con la solidaridad humana, personal de la Dirección de Enfermería del Instituto de Previsión Social (IPS) y la jefatura del Hospital Central encabezaron una jornada de donación voluntaria de sangre en el Centro Productor de Sangre y Terapia Celular.

La iniciativa, realizada en los primeros días de marzo, no solo buscó abastecer los bancos de sangre, sino enviar un mensaje: el personal de salud es el primero en dar el paso al frente.

Un acto de amor y compromiso

La licenciada Evelyn Alcaraz, jefa del departamento de Enfermería del Hospital Central, destacó que la labor del enfermero trasciende la atención en sala. Al realizar su propia donación, señaló que “la donación de sangre es un acto de amor y compromiso con la vida. Por ello, promovemos la concienciación y participación de todos en este gesto solidario que permite seguir brindando atención y esperanza a muchos pacientes”.

Desde el IPS resaltaron que esta movilización no es un evento aislado, sino que forma parte de una estrategia integral donde el personal de salud participa constantemente en charlas y capacitaciones, reforzando su espíritu de servicio y profesionalismo.

Además, se indicó que la Gerencia de Salud y la Dirección de Enfermería vienen impulsando programas transversales como “Cuidar a quienes nos cuidan”, una campaña enfocada en el bienestar de los propios funcionarios, entendiendo que un equipo saludable y motivado es clave para una atención de calidad.

¿Cómo ayudar?

La campaña “Tu donación puede marcar la diferencia” hace un llamado abierto a:

Funcionarios de la institución: Para fortalecer las virtudes de la profesión.

Ciudadanía en general: Para sumarse como voluntarios y garantizar que ningún tratamiento se detenga por falta de stock sanguíneo.

Requisitos para ser un “héroe”

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Pesar más de 50 kilos.

Gozar de buena salud general.

Presentar la cédula de identidad original.

No es necesario estar en ayunas (se recomienda evitar alimentos grasos antes de la donación).

La donación de sangre es un proceso rápido, seguro y representa la única forma de obtener este recurso vital que no puede fabricarse.