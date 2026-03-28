Prórroga para concluir investigación a exfiscal de Emboscada por supuesta coima

El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción otorgó una prórroga extraordinaria solicitada por el MCinisterio Público para concluir la investigación abierta al ex fiscal Bernardo Eliazur Aguirre, por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) en Emboscada.

La prórroga fue solicitada por la fiscala Yeimy Adle, quien explicó que el plazo inicialmente previsto para la presentación del requerimiento conclusivo, 14 de abril, es insuficiente para contar con el resultado de una diligencia investigativa considerada clave en el caso.

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Diligencias pendientes en investigación de supuesta coima

Se trata de la extracción de datos del CPU y de los teléfonos celulares incautados en el allanamiento realizado a la sede de la Fiscalía de Emboscada el 13 de octubre de 2025.

La agente fiscal resalta que si bien dicha diligencia ya ha sido solicitada en su debido momento e incluso cuenta con la autorización judicial correspondiente, hasta la fecha está pendiente de realización por razones ajenas a la investigadora.

“El Tribunal considera que el pedido se encuentra fundado en atención a que el plazo requerido resulta indispensable para la extracción de datos de los aparatos electrónicos incautados en un procedimiento fiscal, así como los informes técnicos respecto a los datos extraídos de los mismos, lo cual constituiría prueba digital que podría ser incorporada a juicio siendo necesaria su correcta obtención”, concluye el Tribunal.

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Finalmente, los magistrados Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi resolvieron otorgar un plazo de seis meses más a la Fiscalía. Con esta decisión, la nueva fecha establecida para la presentación de requerimiento conclusivo es el 14 de octubre del corriente año.

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Tras entrega vigilada, allanamiento a la Fiscalía de Emboscada

Bernardo Elizaur Aguirre y la auxiliar fiscal Lilian Florenciano, de la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Zonal de Emboscada fueron imputados por cohecho pasivo agravado tras un procedimiento de entrega vigilada de G. 7 millones, realizada el 13 de octubre de 2025.

La imputación refiere que la suma incautada fue supuestamente entregada a cambio de que el fiscal solicitara la suspensión condicional del procedimiento para Mauricio Méndez, procesado por supuesta lesión grave. La audiencia preliminar en esta causa estaba fijada para el 14 de octubre del año pasado.

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En diciembre último, el fiscal Elizaur presentó renuncia ante su inmiente suspensión y antes de estudiar el pedido de suspensión formulado por el Jurado de Enjuciiamiento de Magistrados (JEM), el 23 de diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia aceptó su renuncia.