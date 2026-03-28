San Pedro de Ycuamandyyú a la deriva: ciudadanía se organiza y recupera espacios públicos

La capital del segundo departamento vive uno de los momentos más difíciles de su historia, el deterioro de la infraestructura urbana es evidente: plazas en malas condiciones, calles del centro destrozadas, terrenos baldíos llenos de basura, veredas ocupadas por vendedores ambulantes, recolección deficiente de residuos y una terminal de ómnibus abandonada. Incluso, el cementerio local presenta graves problemas de limpieza y mantenimiento.

Ante la falta de acciones institucionales, vecinos se organizaron y realizan desde el pasado 16 de marzo jornadas de limpieza en el centro de la ciudad, retirando basura y acondicionando espacios públicos.

La iniciativa ciudadana continúa con la conformación de un grupo denominado “San Pedro en Acción”. Los voluntarios reúnen recursos propios, compran insumos y realizan trabajos de mejora en el Paseo de los Artistas, un espacio público ubicado frente al edificio municipal, en las cercanías de la Plaza Mariscal López y al costado de la Gobernación.

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Con aportes económicos, donaciones de materiales y la colaboración de profesionales, los vecinos realizan trabajos de electricidad, plomería, carpintería y pintura para recuperar el sitio, que se encontraba abandonado y deteriorado. La comunidad prevé realizar una “inauguración popular” del espacio restaurado el próximo sábado.

La crisis institucional que atraviesa la ciudad se arrastra desde el periodo anterior, cuando el entonces intendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC) fue reelecto en medio de fuertes cuestionamientos. Tras denuncias ciudadanas y movilizaciones, la Municipalidad fue intervenida y se detectó un presunto daño patrimonial cercano a G. 18.000 millones. Rodríguez renunció minutos antes de ser destituido por la Cámara de Diputados.

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Posteriormente se convocaron nuevas elecciones, en las que resultó electo el actual intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC), quien asumió con la promesa de “hacer historia” en la administración municipal. Sin embargo, según denuncias ciudadanas, la situación no mejora y persisten obras inconclusas, supuestas sobrefacturaciones y retrasos en el pago de salarios a funcionarios municipales.

La ciudad fue fundada el 16 de marzo de 1786 por José Ferreira y Pedro Gracia Lacoizqueta, durante el gobierno de Pedro Melo de Portugal. Reconocida por su valor histórico y cultural, es además cuna del prócer de la independencia Vicente Ignacio Iturbe y conserva parte de su arquitectura colonial junto al entorno natural del río Jejuí.

Pese a su rica historia y potencial cultural, San Pedro de Ycuamandyyú enfrenta hoy un escenario de retroceso, donde la ciudadanía comienza a tomar protagonismo para recuperar la ciudad ante la ausencia de respuestas institucionales.