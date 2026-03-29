ANDE anuncia cortes programados para este lunes: zonas y horarios por región

En la Región Central, los trabajos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se concentrarán este lunes en ciudades del departamento de Cordillera.

En San Bernardino, específicamente en la urbanización Sol de Verano, las interrupciones están previstas entre las 08:30 y 18:30, con tareas de cambio de conductores en media tensión.

En tanto, en Caacupé, parte del barrio Pozo de la Virgen será afectada entre las 07:00 y 13:00, también por trabajos de reemplazo de conductores en media tensión. Según la ANDE, estas intervenciones apuntan a optimizar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

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Intervenciones en la Región Este

En la Región Este, específicamente en el departamento de Alto Paraná, los trabajos abarcarán un amplio número de localidades y comunidades, que incluye zonas rurales, asentamientos y comunidades indígenas. Las tareas se desarrollarán de 07:00 a 17:00 y consisten en mantenimiento de líneas de media tensión.

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Desde la institución indicaron que estas tareas forman parte del plan de mantenimiento preventivo de la red de distribución para reducir fallas y mejorar la continuidad del servicio.

Trabajos en la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, los cortes afectarán a sectores de la ciudad de Limpio. En particular, la zona de la avenida San José, en el barrio Isla Aranda, tendrá interrupciones entre las 13:30 y 17:30.

En este caso, los trabajos consisten en el cambio de conductor en baja tensión, pasando de línea desnuda a protegida.

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La ANDE recomienda a la población tomar las previsiones necesarias durante los horarios indicados, especialmente en servicios esenciales como hospitales, centros de salud y sistemas de provisión de agua potable. También alerta en considerar en todo momento las líneas como energizadas por motivos de seguridad.