Cortes programados de la ANDE para mañana en el este

La ANDE dio a conocer lo trabajos programados en la Región Este para este Domingo, 29 de marzo. La misma está comprendida por dos zonas, por lo que piden estar atentos ante los cortes en el suministro de energía eléctrica.

La zona 1, comprendida por las calles Jebai Center sobre Calle Carlos Antonio Lopez, donde se encuentran los locales Atacado Coneect, Gaba Hobby Center, Aeroshop, Tche loco, Francia Perfumes, Zoomp y alrededores, Shopping Vendome sobre Regimiento Piribebuy, Ciudad del Este, será la afectada.

El horario de trabajo está comprendido entre las 19:00 del día sábado hasta las 19:00 del día domingo.

El corte del suministro de energía eléctrica se reaizará para el mantenimiento de la línea de media tensión. El trabajo está a cargo del Departamento de Operación de Distribución Regional Este.

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Cortes de electricidad en Hernandarias

También se realizará un corte de energía eléctrica en Hernandarias, específicamente en el barrio Nueva Esperanza, departamento de Alto Paraná.

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El horario de trabajo está comprendido de 07:00 a 08:00.

El trabajo realizado será el mantenimiento de la línea de media tensión.

La unidad responsable del trabajo es el departamento de Operación de Distribución Regional Este.

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Recomendaciones ante cortes de electricidad

Recomiendan tomar las medidas preventivas en los horarios y zonas mencionadas, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.

Además, piden considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Agregan que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.

Ante esta circunstancia, piden disculpas a los usuarios por las molestias que eventualmente pudieran ocasionar las mencionadas interrupciones.