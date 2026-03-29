El Club 15 de Agosto se alista para defender su título en la Liga Misionera del Sur

El Club 15 de Agosto de Santiago, Misiones, campeón de la LMS y ganador del torneo de Campeón de Campeones 2025 de la Liga Misionera de Fútbol, inició oficialmente los entrenamientos para la temporada 2026. Las prácticas son encabezadas por el profesor Isauro De Jesús. Además del campeonato organizado por la LMS, el albirrojo tiene como desafío la Copa Paraguay 2026.

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Actualmente, el plantel está conformado por aproximadamente 35 futbolistas, entre juveniles y jugadores de primera. El presidente del club, Fabián Acuña, anunció la incorporación de algunos refuerzos desde el inicio de los trabajos preparatorios.

El inicio del torneo 2026 de la Liga Misionera del Sur fue previsto inicialmente para el 12 de abril próximo, pero esa fecha está en duda. Algunos clubes, entre ellos el 15 de Agosto, no están de acuerdo con el sistema de campeonato adoptado por la LMS y recurrieron a instancias superiores para intentar revertir la situación.

Además del 15 de Agosto, la Liga Misionera del Sur está conformada por los clubes: 30 de Agosto, Hércules, Libertad; 17 de Marzo, 25 de Julio, 29 de Setiembre. También integran la competencia 31 de Agosto, 8 de Diciembre, 13 de Junio, 4 de Octubre, California, 3 de Mayo y 24 de Julio.

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