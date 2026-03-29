Essap: tras varios reclamos, reparan cloaca colapsada en escuela de Trinidad

Un suplicio que duró varias semanas sufrió la comunidad educativa de la Escuela Básica N° 19 República Oriental del Uruguay, con el colapso de la cloaca, en plena avenida Santísima Trinidad de Asunción, donde está ubicada la institución perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Según denunciaron en la institución educativa, debido a los problemas en el alcantarillado, con la cloaca colapsada, se producían malos olores y la filtración de agua en el establecimiento, situación que debían soportar los más de 1.000 estudiantes matriculados este año.

Lea más: CDE: Intendente anuncia presentación de denuncia por el “bochorno” del proyecto de escuela modelo

El sistema de alcantarillado, la distribución de agua potable, así como el mantenimiento del sistema eléctrico son problema recurrentes en miles de centros educativos públicos en todo el país. Lo mismo ocurre con los sanitarios, con más de 500 establecimientos que continúan con letrinas en lugar de baños modernos.

Celia Ayala, directora de la escuela República del Uruguay, explicó que en reiteradas ocasiones desde hace varias semanas, reclamaban a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), por la reparación de la cloaca. Finalmente, luego de las protestas, funcionarios de la aguatera estatal resolvieron esta situación recién este fin de semana.

MEC prometió reparación de sanitarios

El ministro de Educación, Luis Ramírez, había asegurado en febrero que para fines de este mes, cumplirían con la promesa de “letrina cero” en las escuelas públicas del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Padres se movilizaron nuevamente porque los kits de útiles escolares no fueron enviados en su totalidad

Para este objetivo, el MEC obtuvo una ampliación presupuestaria a mediados del año pasado, aprobada por el Congreso Nacional en G. 48.000 millones (US$ 6 millones), para invertir en 500 instituciones escolares que continuaban con letrinas. Para inicios de este 2026, el titular de Educación aseguró que todavía quedaban 240 sanitarios de este tipo.

Hasta la fecha, la cartera estatal no informó aún qué avances se tiene en el proyecto de locales educativos sin este tipo de baños.