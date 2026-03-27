Padres se movilizaron nuevamente porque los kits de útiles escolares no fueron enviados en su totalidad

Padres de familia de la comunidad educativa de la Escuela John F. Kennedy de Capiatá se movilizaron esta tarde en reclamo de la entrega total de kits escolares por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a cargo de Luis Ramírez.

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La protesta incluyó el cierre intermitente de la ruta Capiatá – Thompson – Ypané, medida adoptada ante la falta de respuestas concretas de las autoridades. Los manifestantes expresaron su indignación debido a que, hasta la fecha, no se ha completado la distribución de los materiales.

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Además de la demora para la distribución de los kits útiles escolares, las familias denunciaron la baja calidad de algunos materiales que ya fueron entregados. Señalaron que la situación genera preocupación en la comunidad educativa, que debe sostener las clases en condiciones precarias.

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Como medida de presión, advirtieron que, de no obtener una solución a corto plazo, dejarán de enviar a los estudiantes a la institución. “Le pedimos al ministro de Educación que haga su trabajo, porque no estamos recibiendo los kits escolares en su totalidad; para calmar las aguas, nos envían solo parte”, refirió Luz Fernández.

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El ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, había señalado en un principio que los kits de útiles escolares fueron entregados en su totalidad. Sin embargo, desde hace varias semanas, cientos de padres de diferentes instituciones educativas principalmente del departamento Central, se vienen manifestando para exigir la entrega completa de los paquetes de materiales.