San Pedro de Ycuamandyyú: sin ambulancia tras accidentes y reparación inconclusa

La crisis se remonta a septiembre de 2024, cuando la única ambulancia en condiciones sufrió un accidente sobre la ruta PY11, en la zona de Yatebó, que dejó como saldo la muerte de un motociclista y la destrucción del vehículo sanitario. En ese momento, la unidad trasladaba a una paciente a otro centro asistencial.

Ante la falta de recursos financieros para su arreglo, el móvil fue llevado a la Penitenciaría Regional de San Pedro para su reparación, donde un recluso con conocimientos en chapería realizaba trabajos como parte de su proceso de reinserción. Sin embargo, cuando la reparación estaba en su etapa final —faltando solo la pintura—, el interno recuperó su libertad y el arreglo de la ambulancia quedó inconcluso dentro del penal.

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Posteriormente, mediante gestiones del Ministerio de Salud Pública, se logró incorporar otra ambulancia al servicio. No obstante, esa unidad también se vio involucrada en un accidente fatal sobre la ruta PY11, en el km 167, en la zona de Aguaraymí.

En el hecho, perdió la vida un peatón de 60 años tras ser embestido por la ambulancia, que trasladaba a una paciente embarazada hacia Santa Rosa del Aguaray. El impacto provocó daños en el vehículo, que terminó a un costado de la ruta.

Con este escenario, el Hospital Regional de San Pedro de Ycuamandyyú queda con capacidad mínima para el traslado de pacientes, dependiendo del sobreesfuerzo del personal de salud para responder a emergencias.

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La situación refleja la crisis estructural que atraviesa el sistema sanitario en el segundo departamento. A la precariedad de infraestructura y recursos se suma la falta de respuestas oportunas, en una ciudad donde la ciudadanía y los trabajadores de salud “hacen patria” ante la desidia de las autoridades del Gobierno Nacional.