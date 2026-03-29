Transporte público: vendedoras de pindo karai fueron grandes afectadas

El pindo karai, hoja de palma trenzada que luego será bendecida en la misa del domingo de Ramos en el inicio de la Semana Santa y que se vende en forma masiva el sábado previo, quedó en gran parte en manos de las humildes vendedoras y vendedores ayer. Esa fue una de las consecuencias de la falta total de ómnibus de pasajeros que ayer prácticamente vació el centro y principalmente el siempre muy concurrido Mercado N° 4 de Asunción.

Debido a esta falta total de colectivos de línea ayer en Asunción y alrededores, las Fuerzas Armadas brindaron un servicio de emergencia gratuito con microómnibus que normalmente transportan soldados y que continúa hoy.

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En uno de ellos, que hacía el servicio desde el barrio Sajonia hasta Capiatá, a la altura del populoso Mercado 4, ayer, alrededor de las 17:30, subieron señoras con canastas y que reflejaban tristeza en su rostro, según observó un periodista de ABC que también utilizaba el servicio.

En el ómnibus, varias personas comentaban acerca del perjuicio que les causó el paro en materia laboral, haciendo alusión también a la inutilidad del gobierno que no pudo solucionar el problema. En ese momento, una de las señoras que había subido con su canasta señaló: “A nosotras lo que nos perjudicó demasiado”.

Luego, siguió diciendo que, con mucha ilusión y habiéndose preparado varios días antes, tejiendo afanosamente el pindo karai, finalmente ayer no vendieron casi nada y se quedaron con sus productos en las manos ya que no había clientes.

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“Todo el año esperamos este día, en mi familia hasta los chicos trabajan tejiendo el pindó y este paro nos vino muy mal”, señaló la señora.

Este hecho evidenció que la mala administración del país afecta principalmente la economía de las familias más humildes dejando cada vez más lejos el “vamos a estar mejor” que prometía el gobierno de Santiago Peña en su campaña electoral.