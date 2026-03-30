Caacupé celebrará su 256° aniversario con actividades religiosas y culturales

Fundada el 4 de abril de 1770 por Carlos Morphi, la ciudad tiene sus orígenes en un valle que ya albergaba un oratorio levantado en honor a la Virgen intercesora de los Milagros de Caacupé. Según la tradición, la imagen fue tallada por un indígena llamado José, dando inicio a una de las devociones más arraigadas del país.

Como antesala a las celebraciones centrales, el pasado 27 de marzo se realizó el tradicional homenaje al teniente José María Fariña, al cumplirse 160 años de la gesta heroica de los Lanchones, ocurrida en 1866. El acto tuvo lugar en la plaza que lleva su nombre, donde autoridades locales encabezaron el izamiento del pabellón nacional y la entonación del Himno Nacional paraguayo, acompañados por estudiantes de instituciones educativas del microcentro.

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Programa central de festejos

Las actividades principales se desarrollarán a lo largo de varios días, con propuestas dirigidas a personas de todas las edades.

El viernes 3 de abril, desde las 17:00, se presentará el elenco “Pasión de Cristo” de Zanja Hu, con la participación de más de 100 actores. El recorrido iniciará en la explanada de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé y se extenderá hasta el cerrito del Parque Lagorã, ofreciendo una representación cargada de emotividad en el marco de la Semana Santa.

El sábado 4 de abril, día del aniversario fundacional, la jornada arrancará desde tempranas horas con la feria de emprendedores, que se instalará sobre la calle 8 de Diciembre. En este espacio, productores y artesanos locales expondrán y comercializarán una amplia variedad de artículos, fomentando el desarrollo económico de la comunidad.

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El domingo 5 de abril continuará la programación con la misa de acción de gracias, prevista para las 7:00 en la basílica santuario, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Ese mismo día también se llevará a cabo nuevamente la feria de emprendedores, así como la tradicional jineteada organizada por la Asociación de Jinetes Caacupeños, desde las 13:00 en el local “El Mangal”, actividad que convoca a un importante número de participantes y espectadores.

Por su parte, el martes 7 de abril se realizará la ya tradicional “Pintata”, una actividad especialmente dirigida a niños del nivel inicial, que llenará de color el microcentro de la ciudad a partir de las 8:00, promoviendo la participación de las familias y el sentido de pertenencia desde temprana edad.

Atractivos que potencian el turismo religioso

En el marco de estas celebraciones, Caacupé también se posiciona como uno de los destinos más visitados del país durante la Semana Santa, gracias a sus múltiples atractivos religiosos y culturales.

Entre ellos se destacan las imponentes esculturas de la Virgen de Caacupé. Una de las más emblemáticas, de más de nueve metros de altura, se encuentra en el predio de Tupãsy Ykuá, conocido como el Pozo de la Virgen, un sitio de profunda significación espiritual que atrae a miles de fieles cada año.

A este atractivo se suma otra imagen de gran tamaño instalada en 2024, al costado de la plaza Teniente Fariña, detrás de la basílica, que rápidamente se convirtió en un punto obligado para los visitantes que buscan retratar su paso por la ciudad.

Museo de la Basílica

Asimismo, el museo ubicado en la planta baja de la basílica santuario ofrece un recorrido por la historia de la devoción mariana en Paraguay. El espacio resguarda reliquias, fotografías y vestigios del antiguo templo construido durante el gobierno de Carlos Antonio López en 1846, además de registros de acontecimientos históricos de gran relevancia.

Entre ellos se destacan las visitas de Juan Pablo II en 1988 y de Papa Francisco en 2015, que marcaron hitos en la vida religiosa del país y consolidaron a Caacupé como centro de peregrinación internacional.

Durante la Semana Santa, el museo habilita horarios especiales para facilitar el acceso de los visitantes.

El Domingo de Pascua abre de 08:00 a 15:00, mientras que de lunes a sábado santo atiende en dos turnos: de 07:00 a 11:00 y de 13:00 a 17:00. El costo de ingreso es accesible, con un valor de G. 4.000.

Con esta variada propuesta, Caacupé se alista para vivir una nueva conmemoración de su fundación, reafirmando su identidad histórica, cultural y espiritual, y consolidándose como uno de los principales destinos turísticos y religiosos del Paraguay.

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