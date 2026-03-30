De Central a Cordillera: recorrido de las 7 iglesias en Viernes Santo.

La devoción del Viernes Santo invita a los fieles a realizar el recorrido de las siete iglesias, una tradición que simboliza los siete momentos de la Pasión de Cristo. Para quienes buscan una experiencia que trascienda el microcentro de Asunción, este Circuito Regional propone un viaje por los puntos más emblemáticos de los departamentos de Central y Cordillera.

Mapa del recorrido regional

Este itinerario fue diseñado para optimizar el traslado por las rutas nacionales, permitiendo visitar todos los templos en una jornada:

Direcciones y ubicaciones exactas

Luque: Santuario Nuestra Señora del Rosario (Mariscal López y Virgen del Rosario). Areguá: Parroquia de la Candelaria (De la Candelaria 515). San Bernardino: Iglesia Virgen de Fátima (Zona céntrica de San Ber). Tupãrenda: Santuario de Tupãrenda (Ruta PY02, Km 34). Ypacaraí: Iglesia Madre del Buen Consejo (Ruta PY02, Km 44 - Heraldos del Evangelio). Atyrá: Parroquia San Francisco de Asís (Frente a la Plaza de la Iglesia). Caacupé: Basílica Nuestra Señora de los Milagros (Centro de Caacupé).

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Información del trayecto: ¿cómo realizar la ruta?

Este circuito abarca 104 kilómetros aproximadamente y ofrece dos formas muy distintas de vivir la experiencia:

En automóvil: el tiempo estimado es de 2 horas y 30 minutos de conducción neta. Es un plan ideal para realizarlo en familia, aprovechando el paisaje de las serranías y las diversas opciones gastronómicas de Cordillera.

Desafío ciclista (solo para “pros”): este mapa no es apto para aficionados. El trayecto incluye tramos de alta velocidad sobre la Ruta PY02 y elevaciones técnicas importantes en Areguá, San Bernardino y el ascenso hacia Atyrá. Para un ciclista profesional, completar este circuito de más de 100 km requiere una preparación física rigurosa, hidratación constante y soporte logístico.

¿Por qué se realiza este recorrido?

La tradición de visitar las siete iglesias se realiza entre la noche del Jueves Santo y la mañana del Viernes Santo. Cada parada evoca un episodio del calvario de Jesús: desde su oración en el Huerto de los Olivos, pasando por los interrogatorios ante Anás, Caifás, Pilato y Herodes, hasta su entrega final en el Monte Calvario.

Hacerlo en el interior del país permite, además, apreciar el mantenimiento de los templos históricos y la fe comunitaria que caracteriza a estas ciudades durante la Semana Santa.