Guajayvi: indígenas suspenden medida de fuerza tras comunicación con las autoridades

Los dirigentes indígenas de San Pedro, Canindeyú y Caaguazú habían anunciado que una movilización desde la mañana de este lunes en la rotonda de la Calle 6.000 del distrito de Guajayvi. En total, catorce comunidades provenientes de distintas localidades de los tres departamentos se preparaban para la medida de fuerza. Tenían programado realizar cierres intermitentes de las rutas PY08 y la PY03.

Sin embargo, la convocatoria perdió fuerza luego de conversaciones mantenidas con las autoridades de diversas entidades públicas, como el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). La única población de nativos que llegó hasta el lugar establecido para la manifestación fue la comunidad Buena Vista, de la parcialidad chamacoco (Ishír), del municipio de Guajayvi, liderada por su principal dirigente, Cristian Vega.

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Suspensión de la medida de fuerza

Vega explicó que hubo una apertura de diálogo entre las partes, razón por la cual se optó por dar una tregua para ver si se hace otra convocatoria o si se levanta definitivamente la movilización.

Pedidos a las comunidades

Entre los numerosos reclamos de las diferentes comunidades, se encuentra, en el primer punto, la reapertura oficial de la oficina central del Indi en Asunción; reparación y apertura de caminos; construcción de puentes; ampliación e instalación de energía eléctrica; instalación de agua potable; construcción de aulas; puesto de salud; compra de tierras; legalización de asentamientos, entre otros.

“Por el momento no vamos a estar realizando ninguna acción, pero si no se cumple con nosotros los compromisos acordados, no descartamos salir la otra semana a la ruta para seguir insistiendo con nuestros pedidos”, concluyó Cristian Vega.