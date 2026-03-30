Historias detrás del caso Joelito Filártiga, asesinado hace 50 años por el stronismo

Hace 50 años, el régimen de Alfredo Stroessner intentó presentar la muerte de Joelito Filártiga como un “crimen pasional”, pero en la realidad no fue otra cosa que el encubrimiento de las torturas y el homicidio que eran perpetrados por el Estado.

Medio siglo después, el nombre de Joelito no es olvidado, y el de su padre, el Dr. Joel Filártiga, también es recordado como un símbolo de resistencia y búsqueda de la verdad en Paraguay. El médico falleció el 9 de julio del 2019 y en vida buscó demostrar que su hijo fue torturado y asesinado por el régimen.

Tras la penosa muerte de su hijo Joelito, el médico Filártiga se enfrentó frontalmente a la dictadura de Alfredo Stroessner en reclamo de justicia por la muerte de su hijo, situación que lo llevó al exilio. Filártiga y su hija Dolly impulsaron ante la justicia de los Estados Unidos un juicio en reclamo de indemnización contra el inspector general de la Policía de nuestro país Américo Norberto Peña Irala, el cual tuvo desenlace favorable a los accionistas. Fue así que el 10 de enero del 1984, un juez de Nueva York establece que los demandantes deben ser resarcidos.

Sentencia en mano, Filártiga y Dolly impulsaron una demanda contra el Estado paraguayo para la ejecución del fallo, juicio que concluyó en primera instancia el 1 de marzo pasado, con la sentencia N° 36, mediante la cual el juez en lo civil y comercial Guillermo Riveros condenó al Estado paraguayo a pagar una indemnización de US$ 39.400.392, más intereses a ser calculados desde el inicio de la demanda hasta el día del pago efectivo.

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Beneficiarios ajenos a la familia

Sin embargo, el juzgado había declarado como beneficiarios de la millonaria suma a Gregorio Daniel Acosta Talavera y a Jorge Nicanor Galeano Willigs.

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En febrero del año pasado, la familia Filártiga reiteró su denuncia sobre los dos abogados pretenden apoderarse de una parte de la indemnización por el asesinato de “Joelito” durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

En esa ocasión, allegados amanecieron encadenados frente al Palacio de Justicia y la mediada de fuerza se dio para exigir que a los letrados no se les otorgue la indemnización.

Según denuncia la familia, estos abogados son usurpadores que reclaman indemnización con una falsa cesión de derechos y acciones que supuestamente había firmado el doctor Joel Filártiga a favor de los mismos.

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La lucha en cine

La historia del padre de Joelito fue llevada al mundo del cine cuando en 1991, la cadena HBO produjo una película con el británico Anthony Hopkins en el papel del doctor Filártiga. El largometraje se llama “One Man’s War” (La guerra de un solo hombre).

El director brasileño Sergio Toledo estuvo al frente de ese largometraje con Hopkins, Rubén Blades, Norma Aleandro y Fernanda Torres.

La trama transcurre en el año 1976, cuando el hijo del doctor Filártiga es secuestrado y torturado hasta la muerte por Américo Norberto Peña Irala, inspector general de la Policía de Asunción, en represalia por las actividades políticas de su padre. Durante los viajes que realiza a Estados Unidos para vender sus pinturas, Filártiga aprovecha la ocasión para denunciar ante la comunidad internacional los crímenes cometidos por la dictadura stronista en nuestro país.

La película fue realizada por iniciativa de Amnistía Internacional, poco después de la caída de Stroessner, y producida por Channel 4 y HBO. Las filmaciones se realizaron en México.

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