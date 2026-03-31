La respuesta del Ministerio de Desarrollo Social a la denuncia de “hostigamiento” a organizaciones

El Programa de Comedores y Centros Comunitarios (Prococ) que depende del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) emitió un comunicado luego de la denuncia realizada por la Articulación Pykui y la Organización Patria Nueva sobre la supuesta intención de la institución gubernamental de eliminarlas luego de más de seis años trabajando para alimentar a sectores vulnerables.

De acuerdo al comunicado del Prococ, en la actualidad hay un total de 329 organizaciones en todo el país que son asistidas en el marco de la Ley 6945/2022 en base a un Manual Operativo. En ese sentido, destacan que se trabaja de manera articulada con las organizaciones que cuentan con comedores comunitarios, donde se preparan y distribuyen alimentos a personas en situación de vulnerabilidad.

En conversación con ABC, Ester Giménez, viceministra de Protección Social, dijo que lamentan que se busque instalar una desinformación contra lo que la institución viene realizando.

“En ningún momento nosotros hicimos algún tipo de hostigamiento. Lo único que hicimos fue un monitoreo normal que la ley nos exige y un ofrecimiento para que ellos vayan normalizando su tarea”, señaló.

Recordó que en tiempos de pandemia se crearon las organizaciones de ollas populares que incluso funcionaban bajo el amparo de una ley. Sin embargo, al concluir la pandemia, la vigencia de esa ley también cesó; no obstante, siguieron siendo asistidas de manera excepcional, pero apuntando a que de forma progresiva se vayan adecuando al nuevo programa.

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Comentó que para ello acordaron trabajar de forma directa con Pykui y Patria Nueva, debido a que cuentan con organización y personería jurídica y además, tienen declarado el número de familias beneficiarias de las ollas populares. En ese sentido, recalcó que la visita realizada por técnicos del MDS fue a los efectos de cumplir con los lineamientos del Prococ en materia de logística y transparencia.

“Nosotros como funcionarios públicos tenemos que también dar cuenta de lo que estamos recibiendo. Ellos consideran que lo que nosotros es querer desarticular organizaciones, pero nosotros trabajamos solo con organizaciones sociales, no estamos para desarticular”, afirmó.

Remarcó que lo que se busca es que todas las organizaciones se adecúen a la normativa del Prococ constituyéndose en comedores y de esa manera poder respaldarlas en el cumplimiento de su función.

Giménez indicó que la Articulación Pykui tiene declarado un total de mil personas para alimentar, por lo que se le entrega 100 lotes de alimentos de acuerdo a lo establecido en la ley. Sin embargo, la organización en su comunicado asegura que son 2.700 personas en 21, por lo que exigen la entrega de 270 lotes.

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Entrega de lotes cada tres meses

La viceministra explicó que de acuerdo a la planificación la idea es ir entregando los lotes cada tres meses y aclaró que la ley no obliga al Ministerio de Desarrollo Social a entregar alimentos perecederos, como también exigieron las articulaciones en el comunicado difundido recientemente. Explicó que distribuyen 14 ítems de alimentos que son seleccionados de acuerdo a recomendaciones del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).

“Se le entrega una parte del insumo no perecedero, ellos solidariamente ponen lo perecedero y le cocinan a la gente. Solamente se le pide que tengan un lugar físico donde puedan cocinar, un lugar para el resguardo de los alimentos y la declaración sobre cuántas personas son beneficiadas con los platos”, dijo.

Finalmente, admitió que hubo una falta de entrega por cinco meses debido a que se entró en época de licitaciones.