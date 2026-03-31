María Antonia: Celebran apertura de camino vecinal que conecta dos calles principales en Arroyito

La apertura del camino vecinal, de este distrito del departamento de Paraguarí es un pedido que los pobladores de la compañía Arroyito venían realizando a la comuna local hace más de tres años, para contar con un acceso directo a los servicios públicos y al casco urbano.

Uno de los vecinos, Carlos Moreno, manifestó que la obra facilita la movilidad y dignifica a la comunidad, promoviendo la unión y el progreso de sus habitantes.

La habilitación del acceso vial representa un avance significativo hacia la conectividad entre compañías y un impulso al desarrollo local. Anteriormente, los niños y jóvenes debían atravesar propiedades privadas para llegar a la escuela, el colegio o la iglesia, especialmente en época de lluvia, cuando el paso se volvía casi intransitable debido al barro y a chacras saturadas de maleza.

Señaló que la calle llevará la denominación de “Calle Comunitaria Municipal - Virgen María Auxiliadora”, en honor a la santa patrona de la comunidad, como símbolo de identidad y compromiso con los pobladores.

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Camino representa conectividad y desarrollo

La construcción de este camino, de 10 metros de ancho por 1.000 metros de largo, responde a una necesidad histórica de la zona y constituye un paso importante hacia la conectividad y el desarrollo comunitario, señaló el intendente local Luis Carlos Ledezma (ANR).

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La obra fue financiada por la Municipalidad local, con una inversión de G. 90 millones para la compra de la propiedad de dos vecinos que cedieron el terreno, y G. 120 millones destinados a la contratación de maquinarias para la apertura del camino rural. Los propios vecinos también colaboraron en la limpieza perimetral y en la marcación del camino vecinal.