Retiran balsa abandonada que debía unir María Antonia con Misiones

La balsa llegó a este distrito el 8 de septiembre de 2022. En aquel entonces, el gobierno de Mario Abdo Benítez y el intendente municipal Luis Carlos Ledezma anunciaban con bombos y platillos la instalación de la balsa en el río Tebicuary, prometiendo que traería progreso porque uniría María Antonia con San Miguel, Misiones. Sin embargo, dicho proyecto se estancó y no pudo concretarse.

Ahora, preocupados por ver que la balsa fue retirada y arrastrada por un tractor desde la propiedad de Anastacio Yegros hasta la ribera del río Tebicuary, los lugareños piden que se hagan cargo, que se ponga en funcionamiento la balsa y se recupere dicho patrimonio del MOPC.

El propietario del inmueble, Yegros, señaló que hace tres años el administrador de su establecimiento había autorizado al intendente a dejar la balsa en su propiedad.

Sin embargo, consideró que la embarcación, traída de otro lugar, es prácticamente una chatarra y presenta varias deficiencias. Indicó que tuvo que retirarla porque planea construir un bungalow y decidió colocar la balsa en un lugar alto, en la ribera del río.

Pedirán puesta en marcha de la balsa

Al respecto, consultamos con el intendente Ledezma, quien manifestó que la ciudadanía había celebrado el ambicioso proyecto de contar con una balsa que permitiera cruzar vehículos hacia el departamento de Misiones, ya que traería desarrollo económico, comercial y turístico al distrito.

No obstante, todo se truncó con el nuevo gobierno de Santiago Peña.

Agregó que, pese a insistir ante el MOPC, no obtuvo respuesta. Aseguró que poner en marcha el proyecto sigue siendo un anhelo de los pobladores de María Antonia.

Dado que la balsa es patrimonio del MOPC, ahora volverá a informar al ente vial sobre la situación y la posibilidad de construir en el municipio el puerto, el soporte, el embarcadero y demás obras civiles necesarias para poner en funcionamiento la embarcación, que tiene dimensiones de 20 metros de largo por 6 metros de ancho.

“Esa balsa es solo para cruzar hacia Misiones, para quienes quieran comercializar sus productos o recibir turistas en las playas del río”, explicó el ejecutivo comunal Ledezma Agüero.