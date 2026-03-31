Municipalidad de Asunción: ¿qué servicios funcionarán durante Semana Santa?

La Municipalidad de Asunción dio a conocer este martes cuál será la disposición que tendrán sus servicios durante esta Semana Santa. Te contamos qué servicios seguirán operando y cuáles pasarán sus actividades.

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Las oficinas de Recaudaciones y Bocas de Cobranza estarán sin atención desde el miércoles 1 hasta el sábado 4 de abril. Por este motivo, quienes no hayan podido acudir hoy, deberán esperar hasta el fin de esta festividad religiosa.

Según informó la comuna, las actividades en estas áreas se retomarán el lunes 6 de abril. El horario de atención para esa jornada será de 07:00 a 16:00 h, permitiendo a los vecinos normalizar todos sus trámites administrativos y pagos de impuestos municipales.

Semana Santa: ¿y la recolección de basuras?

Sobre la recolección de basura, el servicio funcionará con normalidad hasta el 2 de abril, Jueves Santo. Hasta esa fecha, el servicio se cumplirá de forma habitual en sus tres turnos.

Para el Viernes y Sábado Santo y el Domingo de Pascua, se mantendrá un servicio de guardia especial para garantizar el retiro de residuos domiciliarios en la capital.