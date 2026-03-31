En la Junta Municipal de Asunción, el miércoles “es Viernes Santo”

La Junta Municipal de Asunción resolvió suspender la sesión ordinaria programada para mañana, miércoles. Bajo el argumento de otorgar un descanso a sus funcionarios, los ediles capitalinos se auto asignaron un “puentazo”, que les permite ausentarse de sus labores legislativas durante toda la Semana Santa.

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La iniciativa fue impulsada por el concejal Jesús Lara (ANR-disidente), y aprobada sin debate por el pleno el pasado miércoles 25 de marzo durante la última sesión. Con esta venia, se declaró asueto general para diversas dependencias municipales por la celebración religiosa. La propuesta de Lara no encontró oposición alguna entre sus colegas.

La Dirección de Recursos Humanos formalizó la decisión mediante la circular que se emitió este martes. El documento confirma que el asueto rige para el miércoles 1 y el sábado 4 de abril.

La medida hace recordar a las declaraciones de la senadora Lizarella Valiente (ANR-cartista), quien también el pasado miércoles había dejado una “perlita” al justificar el pedido de adelanto de la sesión ordinaria de mañana. Dijo que “el miércoles ya es Viernes Santo”.

Junta Municipal: A quienes alcanza el asueto

El beneficio no solo alcanza a los legisladores, sino también a los empleados del Juzgado de Faltas, la Defensoría Municipal y a todas las oficinas que dependen del legislativo municipal.

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La medida abarca a funcionarios nombrados, jornaleros, personal contratado y aquellos que se encuentran comisionados. Incluso los reubicados de la Intendencia que prestan servicios en la Junta gozarán de este día libre extra.

Sin embargo, la normativa aclara que el personal de seguridad y guardias no gozará del citado beneficio. Mientras los concejales inician su “puentazo”, estos trabajadores deberán custodiar las instalaciones durante el largo feriado.

Asuntos de urgencia

El “puentazo” de los concejales se convierte así en otro obstáculo para el tratamiento de temas de suma relevancia, como el balance general 2025. Ese periodo incluye la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y la de su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista).

La semana pasada, el concejal Humberto Blasco (PLRA) había advertido de la intención del oficialismo cartista de otorgar en la Junta Municipal un trámite “exprés” a ese documento. Hugo Martínez, director de Administración y Finanzas de la comuna había confirmado a ABC que el documento sería entregado a la presidencia de la Junta hoy, martes, en el límite del plazo legal para su presentación.

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Blasco reclamó que los plazos burocráticos de la Presidencia de la Junta Municipal y el traslado del balance a comisiones limiten todavía más el tiempo de análisis. Los concejales disponen apenas de 30 días corridos para expedirse, de lo contrario el balance tendría aprobación automática.

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, Nenecho desvió más de G. 512.000 millones desde las cuentas de los bonos que eran para obras. El dinero se usó en gastos corrientes, en su mayoría, salarios. El actual intendente, Luis Bello, entonces concejal y presidente de la Junta, formó parte de una mayoría de 14 concejales cómplices que avalaron los balances 2023 y 2024, aun cuando ABC ya había denunciado el desvío.