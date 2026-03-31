Pobladores esperan inicio del recapado de la ruta PY08

Las localidades afectadas con este proyecto, son Guajayví, Liberación, Gral. Resquín, Lima y Santa Rosa del Aguaray, todos de San Pedro, además de Azote´y, ubicada en el departamento de Concepción.

Los habitantes de los municipios afectados, sin embargo, insisten en que las obras de mejoramiento del trayecto ya deberían empezar lo antes posible y no esperar que ocurran otros siniestros en algún sector de la deteriorada ruta PY08, cuyo tramo conecta con la rotonda de la Calle 6.000, Guajayví, San Pedro y Azote’y, departamento de Concepción.

Al respecto, el intendente de la localidad de Lima, Juan Manuel Ávalos (Alianza), expresó que todos los días la gente le pregunta si sabe del proyecto de reparación de la vía, que en principio parecía que iba a ser inmediato, pero que finalmente está demorando bastante el comienzo del recapado.

“Tenemos entendido que la empresa contratista está realizando algunos arreglos y limpieza de las banquinas, pero la ciudadanía espera que ya comience la reparación de la capa asfáltica y no limitarse únicamente a los bacheos, teniendo en cuenta que este tipo de arreglo no dura por mucho tiempo y principalmente por esta ruta, donde hay un enorme movimiento de toda clase de vehículos”, enfatizó.

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Reparación duradera

Por su parte, el intendente de Liberación, Milciades Olmedo (Alianza), refirió que la población sampedrana espera que la empresa contratista haga un trabajo de calidad, para que los conductores puedan circular con seguridad y sin peligro de sufrir algún accidente de tránsito por la mala calidad de la ruta, expresó.

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Tratamos de contactar con algún representante de Tocsa S.A., pero la comunicación fue imposible debido a que en ninguno de los números que nos proveyeron funcionarios del MOPC atendieron nuestras llamadas.

Mantenimientos preventivos

Sin embargo, el jefe de Conservación Vial de la Dirección de Vialidad del MOPC, Ing. Sergio Cabrera, informó que la empresa TOCSA S.A. en estos momentos está terminando los trabajos preventivos tipo bacheo en la zona, pero que después de la Semana Santa ya se estará montando la planta asfáltica en el campamento de Barrio San Pedro para comenzar con los trabajos del recapado del tramo que incluye el proyecto de 151 km.