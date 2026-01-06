Guajayvi: otro accidente provocado por baches en la ruta PY08

Los dos vehículos sufrieron daños materiales de consideración, uno en la parte delantera y el otro en la parte trasera. De acuerdo con los datos recogidos en el lugar del hecho, la colisión de los rodados se produjo cuando el camión semirremolque frenó para esquivar un enorme bache que se encuentra en el carril por donde circulaba, momento en que fue impactado por la cisterna que iba en la misma dirección.

El camión semirremolque, de la marca Scania, color azul, chapa GAG 985, propiedad de la empresa de transporte Misionero SRL, era guiado por Antonio Daniel Fariña Sanabria, quien salió ileso del percance.

Sucesivos accidentes

Conforme a los registros de la Policía Nacional, este es el cuarto accidente que se produce en menos de dos semanas a consecuencia del mal estado de la ruta PY08 “Dr. Blas Garay”. En uno de los percances perdió la vida una joven motociclista.

Debido a los constantes accidentes que ocurren en este trayecto, los pobladores y conductores vienen reclamando desde hace meses al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el arreglo de esta ruta, que se encuentra en deplorables condiciones por la incapacidad de las autoridades del ente estatal.

Reiteran pedido de mejoramiento

Tras el accidente registrado en la tarde de este martes, usuarios y pobladores nuevamente protestaron por la inacción del MOPC para resolver el problema de los peligrosos baches. El calamitoso estado de la ruta ya causó la muerte de muchas personas; la vía está minada de profundos baches a lo largo de este tramo que une la Calle 6.000 de Guajayvi con la localidad de Azotey, departamento de Concepción.

Emergencia vial solo en papeles

La Cámara de Diputados aprobó, durante la sesión ordinaria del martes 4 de abril de 2025, un proyecto de ley que declara en emergencia vial el tramo de la ruta PY08 desde Cruce 6000, en el distrito de San Estanislao (San Pedro), hasta el municipio de Azotey (Concepción). En el trayecto, la ruta cruza por Santaní, Liberación, Gral. Resquín, Lima y Santa Rosa del Aguaray.

El objetivo de la iniciativa es acelerar la reparación de este tramo, considerado actualmente intransitable, para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, así como atender las implicancias económicas de las deficiencias en la infraestructura, que elevan los costos logísticos del transporte de productos agrícolas y mercaderías, afectando negativamente la economía nacional, según el argumento de los legisladores.

La normativa otorga facultades al Poder Ejecutivo, a través del MOPC, para gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo las reparaciones. Sin embargo, Obras Públicas realizó apenas unos precarios remiendos y la mayor parte del trayecto está en desastrosas condiciones.