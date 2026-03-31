Posponen preliminar para Armando Rotela y otros por toma de rehén durante motín en Tacumbú

A pedido del fiscal Marcial Machado, se suspendió la audiencia preliminar fijada para hoy para Armando Javier Rotela Ayala y otros acusados por toma de rehén, asociación criminal, motín de internos y hurto especialmente grave ocurridos en octubre de 2023, prevista para hoy.

En aquella ocasión, fueron capturados por los reclusos el director de la cárcel de Tacumbú Luis Esquivel -fallecido el 22 de marzo pasado- y otros 22 funcionarios penitenciarios.

El agente fiscal explicó la imposibilidad de participar en la diligencias debido a que coincidía con un juicio oral y público, motivo por el cual la jueza penal de Garantías N° 1, Clara Ruiz Díaz pospuso la audiencia para el 17 de abril.

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En atención a que se trata de la segunda postergación de la diligencia -la primera fue el 23 de febrero pasado- la magistrada dispuso que se designe a un fiscal coadyuvante, de manera a evitar una nueva suspensión.

Uno de los acusados se fugó de la cárcel de Minga Guazú

Además de Rotela, están acusados por este caso Juan Valentín Insfrán Espínola, alias “Bebé”; Pedro David Ledesma, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa alias “Gordito Lindo”; Sergio Ramírez, Darío Fidel Villalba Fernández, alias “Mala Visión” y Arsenio Erico Alvarenga Sosa.

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Actualmente, Valentín Insfrán se encuentra con paradero desconocido, pues integra el grupo de ocho internos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, el 26 de marzo del año pasado.

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La acusación presentada por el fiscal Joao Báez, refiere que todo empezó el martes 10 de octubre de 2023, siendo las 15:30 hs, en el interior de la Penitenciaria Nacional de Tacumbu de Asunción.

Denuncia de supuesto descuartizamiento derivó en motin

En la ocasión, relata que “Armando Javier Rotela exigía la presencia de la prensa dentro de la penitenciaria a los efectos de aclarar y desmentir lo que en su momento había manifestado el Ministro de Justicia de aquel entonces Dr. Ángel Barchini, quien supuestamente había dicho en medio de prensa que “El Clan Rotela liderado por Armando Javier Rotela había secuestrado y llevado hacia el pabellón “D” al PPL Oliver Daniel Lezcano Galeano y que lo habían descuartizado".

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Ante la información de que efectivamente los internos que respondían a la orden del líder del clan Rotela ya habían iniciado un motín y tomado la entrada del portón 6.

La acusación refiere que todos ellos estaban armados con armas blancas, teléfonos celulares y sumamente agresivos por lo que el Director de la Penitencia Luis Esquivel siendo aproximadamente las 17:30 hs. se apersonó hasta el portón 6 y al intentar conversar con los internos, oportunidad en que Gordito Lindo y Alvarenga oficiaron de voceros.

Director de la cárcel de Tacumbú y otros 22 funcionarios fueron tomados de rehenes

Al llegar a dicho sector, Esquivel fue inmovilizado por Bebé, Gordito Lindo, Mala Visión y Alvarenga, quienes portaban armas blancas, según el requerimiento conclusivo.

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“En ese momento, Cesar Ramón Ortiz Sosa alias ”Gordito Lindo’ le dijo al Director de la Penitenciaria que él quedaba en carácter de rehén por orden de Armando Javier Rotela, por lo que entre ambos empezó un forcejeo tratando de desarmar al Director para luego Gordito Lindo tirar al piso a Luis Esquivel y con un puñal que tenía en manos le produjo dos heridas cortantes a la altura de la espalda", relata la acusación.

Posteriormente, “Bebé”, fue el encargado de trasladar al director Esquivel hasta el Pabellón “D” donde se encontraba Rotela.

“Durante todo el motín el Director Luis Esquivel junto con 22 funcionarios que eran funcionarios penitenciarios quienes se encontraban en carácter de rehenes” señala la acusación, que destaca que los ahora acusados amenazaban matar a los rehenes.

Tras toma de rehén, acusados también robaron armas de fuego

Asimismo, Ortiz, Alvarenga y Villalba aprovecharon el ambiente convulsionado para dirigirse hasta la armería de la Penitenciaria de donde sustrajeron cinco escopetas, ocho pistolasy dos lanzagranadas.

“Tanto el Director de la Penitenciaría de Tacumbú quien presentaba 2 heridas superficiales en la espalda producidas con puñales, asi como los 22 rehenes estuvieron en total 17 horas privados de su libertad y siendo constantemente amenazados por los sindicados con armas de fuego en mano, siendo liberados en fecha 11 de octubre de 2023 en horas de la tarde” precisa la acusación.

En un principio, la Fiscalía también imputó a los internos por supuesta lesión grave, pero finalmente no acusó por este delito, debido a que las características de las heridas que acusó Esquivel no reúnen los requisitos o elementos de la tipicidad del tipo penal de la lesión grave.