¿Cómo me recupero de los excesos alimentarios de la Semana Santa?

El fin de semana largo de Semana Santa, que para muchos dura hasta cinco días, no suele caracterizarse por la moderación en la alimentación, ya que las reuniones familiares que suelen darse con motivo de las fechas religiosas suelen ir acompañadas de comida – especialmente platos tradicionales altos en carbohidratos y grasas saturadas - y bebida en abundancia, lo que puede traer consecuencias para la salud.

Teniendo eso en cuenta, el Ministerio de Salud Pública emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para contrarrestar y recuperarse de los “excesos alimentarios” de la Semana Santa.

Luego de esos “excesos”, los médicos recomiendan optar por alimentos más saludables, como frutas y verduras, carnes magras, cereales integrales o frutos secos, además de retomar los ejercicios físicos que pudieron haber quedado en pausa durante los feriados.

Hidratación

Un punto clave que destaca el Ministerio de Salud es la importancia de la hidratación: se recomienda ingerir entre dos y tres litros de agua por día. El mate o el tereré no son sustitutos para el agua, recuerdan.

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Los médicos recomiendan evitar las frituras y optar por alimentos horneados o hervidos, además de incluir jugos verdes en la dieta.