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04 de abril de 2026 - 11:31

¿Cómo me recupero de los excesos alimentarios de la Semana Santa?

Los platos típicos de Semana Santa en Paraguay suelen tener alto contenido de carbohidratos y grasas saturadas.
Los platos típicos de Semana Santa en Paraguay suelen tener alto contenido de carbohidratos y grasas saturadas.gentileza

El Ministerio de Salud emitió algunas recomendaciones para que las personas que se excedieron con las comidas típicas durante la Semana Santa comiencen a retomar hábitos alimentarios más saludables.

Por ABC Color

El fin de semana largo de Semana Santa, que para muchos dura hasta cinco días, no suele caracterizarse por la moderación en la alimentación, ya que las reuniones familiares que suelen darse con motivo de las fechas religiosas suelen ir acompañadas de comida – especialmente platos tradicionales altos en carbohidratos y grasas saturadas - y bebida en abundancia, lo que puede traer consecuencias para la salud.

Teniendo eso en cuenta, el Ministerio de Salud Pública emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para contrarrestar y recuperarse de los “excesos alimentarios” de la Semana Santa.

Semana Santa alimentos recomendaciones Salud

Luego de esos “excesos”, los médicos recomiendan optar por alimentos más saludables, como frutas y verduras, carnes magras, cereales integrales o frutos secos, además de retomar los ejercicios físicos que pudieron haber quedado en pausa durante los feriados.

Hidratación

Un punto clave que destaca el Ministerio de Salud es la importancia de la hidratación: se recomienda ingerir entre dos y tres litros de agua por día. El mate o el tereré no son sustitutos para el agua, recuerdan.

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Los médicos recomiendan evitar las frituras y optar por alimentos horneados o hervidos, además de incluir jugos verdes en la dieta.