Semana Santa: habilitarán carril extra en Ruta PY02 en peaje de Ypacaraí

Ante el inminente flujo masivo de tránsito vehicular que se espera entre hoy y mañana cuando miles de personas que viajaron al interior por la Semana Santa regresen a Asunción y el departamento Central, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunció hoy una medida con la que busca que no haya congestiones muy graves en una de las principales arterias del país.

El Ministerio de Obras anunció que hoy sábado y mañana será habilitado un carril extra sobre la Ruta PY02 en el sentido Ciudad del Este - Asunción, desde el Kilómetro 42,8 hasta el puesto de peaje de Ypacaraí.

El anuncio indica que la medida será aplicada “en los horarios de mayor demanda”, pero no indica las horas específicas en que estará habilitado el carril adicional.

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Ya ayer viernes se observaba en la Ruta PY02 que una gran cantidad de personas adelantaron su retorno tras sus viajes de Semana Santa al interior, lo que resultó en congestiones en el peaje de Ypacaraí.