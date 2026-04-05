Guajayvi: escasez de banana preocupa a productores

Conforme a los datos proporcionados por los bananeros, actualmente habría apenas unas 500 hectáreas de banana, luego de alcanzar hasta 1.200 hectáreas de cultivo. Todo esto fue ocasionado principalmente por la helada de 2025 y la larga sequía que se mantuvo hasta febrero de este año, que ocasionaron la pérdida de una gran cantidad de la producción distribuida en las diferentes fincas del municipio.

Los agricultores también manifestaron que no reciben la asistencia necesaria de parte de los organismos del Estado para poder recuperar las plantaciones que fueron dañadas por el efecto de la naturaleza, cuyas siembras requieren de un tratamiento especial con fertilizantes y de otros productos para su recuperación, indicaron.

Al respecto, uno de los bananeros y dirigentes de una asociación de la zona, Isidro Barrios, refirió que el distrito de Guajayvi actualmente no dispone de suficiente banana para la venta en el mercado local, y mucho menos para la exportación, creando una enorme pérdida económica para las familias que se dedican al rubro.

Frutas en etapa de crecimiento

Agregó que ahora mismo casi la totalidad de la plantación se encuentra en su etapa de fructificación y crecimiento y que recién estarían en condiciones para la cosecha dentro de 60 días, debido a que durante muchos meses no se registraron lluvias importantes para ayudar al desarrollo de las plantas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los bananeros estamos muy preocupados por esta situación, teniendo en cuenta que hasta hace poco tiempo nuestra principal fuente de ingreso era la banana, aparte de la piña; sin embargo, últimamente quedamos con apenas 500 hectáreas después de tener en nuestras chacras más de 1.200 hectáreas que comercializábamos en el mercado local y en el exterior, lo que nos dejaba una buena ganancia en nuestros hogares”, subrayó Barrios.