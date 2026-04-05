Operativo retorno: las recomendaciones del Ministerio de Salud para un regreso seguro

Como ocurre en todos los Domingos de Pascua, hoy se espera que miles de personas que viajaron de zonas urbanas al interior del país durante los feriados de Semana Santa hagan su retorno.

Teniendo eso en cuenta, el Ministerio de Salud Pública emitió una serie de recomendaciones para garantizar que el “operativo retorno” se produzca de manera segura.

La principal recomendación para los conductores es no manejar bajo los efectos del alcohol o drogas, además de respetar normas de tránsito como los límites de velocidad y el uso de cinturón de seguridad.

Lea más: Semana Santa: habilitarán carril extra en Ruta PY02 en peaje de Ypacaraí

A los motociclistas se recuerda que el uso de casco es fundamental para evitar lesiones graves en caso de accidente, además del uso de ropa reflectante y luces.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Números de emergencia

El Ministerio de Salud recuerda que, en caso de emergencia, las personas pueden comunicarse al sistema 911 de la Policía Nacional, al número 132 de bomberos voluntarios o al 141 del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).