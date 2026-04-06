Crisis de agua potable golpeó a barrios de Ayolas en días santos

Victorina Ferreira, pobladora del antiguo barrio San José Mí, manifestó que la problemática se acentuó en los días santos. Lamentó la falta de voluntad política para encarar una solución definitiva, señalando que la escasez del vital líquido se repite constantemente.

Indicó, además, que esta situación perjudica la imagen de la ciudad ante la llegada de visitantes. Dijo que no es la primera vez que atraviesan este inconveniente en fechas importantes y que la situación ya forma parte de la rutina de los vecinos afectados.

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Explicó que, una vez más, los usuarios de los barrios San José Mí y San Rafael recibieron agua potable de manera irregular, en algunos momentos apenas a cuentagotas. Consideró que se trata de una situación vergonzosa, teniendo en cuenta la presencia de turistas que llegan a descansar y aportar a la economía local durante fechas clave.

Señaló que esta falencia impacta negativamente en la percepción de quienes visitan la ciudad. Añadió que los vecinos deben ingeniarse para almacenar el poco suministro disponible.

“Este es un problema que se trae de hace mucho tiempo, y en este momento ya puedo decir que es algo que nunca se va a solucionar porque no hay voluntad política. Ya no sabemos dónde reclamar el problema del agua porque no hay solución”, expresó Ferreira.

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La mujer insistió en que las autoridades no brindan respuestas efectivas. Recalcó que el reclamo ciudadano sigue siendo ignorado.

La ciudadana mencionó que sin agua no se pueden realizar actividades básicas del día a día. Señaló como irónico que barrios ubicados a orillas del río Paraná no cuenten con acceso regular al servicio.

En ese contexto, remarcó que el líquido vital no llega de forma adecuada a las viviendas de la zona. Indicó que esta situación afecta la calidad de vida de las familias. Subrayó que el problema se vuelve más grave con las altas temperaturas.

“Prefiero pasar hambre, pero que haya agua para poder tomar todas las veces que quiera. Algunas veces, a las 05:00 y a las 10:00, salen unas gotas de la canilla, y después nada. Así vamos a seguir porque no hay interés de nuestras autoridades gua‘u en solucionar el problema. Si se reclama, te tildan de aña o de tinte político; esto no es política, es una necesidad real”, concluyó.

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