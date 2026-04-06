Crisis hídrica y presencia de algas golpean la pesca turística en Ayolas durante Semana Santa

Isidro Vera manifestó que esta problemática, que se viene arrastrando desde hace tiempo, impactó directamente en la pesca turística durante la Semana Santa. Agregó que la situación también afectó a trabajadores y emprendedores que dependen de este rubro.

Recientemente pescadores comerciales se manifestaron frente a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ante la imposibilidad de desarrollar sus actividades para sostener a sus familias, manifestó Vera, que también es precandidato a concejal municipal de Ayolas, por la Alianza.

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En principio, la presencia de algas se registraba únicamente en el brazo Aña Cua, pero actualmente también se observa en el brazo San José Mí, acompañada de una pronunciada bajante del río Paraná aguas abajo de la represa Yacyretá. Durante la Semana Santa, numerosos turistas llegaron a Ayolas atraídos por la pesca, pero no pudieron desarrollar plenamente las actividades de ocio debido a la falta de agua en el cauce, indicó Vera.

También desde el sector comercial y turístico consideran que la situación es preocupante, ya que el exceso de producción de energía de Yacyretá estaría afectando a otras actividades.

Vera señaló que durante el verano se registró escasez de agua potable en Ayolas, debido a que la toma de agua cruda instalada en el brazo Aña Cua quedó fuera de funcionamiento. En ese sentido, planteó la necesidad de una política gubernamental que garantice una producción energética equilibrada con el medio ambiente.

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La falta de agua en el río no solo impacta en el turismo, sino también en la fauna ictícola y la biodiversidad de la zona aledaña al río Paraná, indicó Isidro Vera. Advirtió que la economía de Ayolas depende en gran medida de la pesca turística y comercial, por lo que la situación resulta alarmante.

Finalmente, consideró que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) debe intervenir con políticas que permitan compatibilizar la generación de energía con la sostenibilidad ambiental.

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