Playa de Corateí recibió a miles de visitantes, pero carece de servicios básicos

Emprendedores gastronómicos y artesanales tuvieron la oportunidad de ofertar sus productos, generando ingresos durante los días de mayor afluencia. Una gran mayoría de los visitantes optó por aplacar las altas temperaturas a orillas del río Paraná, específicamente en la Compañía Corateí, uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

La presencia masiva de personas evidenció el potencial turístico del lugar, pero también dejó en evidencia importantes carencias en servicios básicos.

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Lo negativo estuvo en la falta de infraestructura en la playa, principalmente en sanitarios, además de áreas de parrillas y espacios de camping, entre otros servicios necesarios para la comodidad de los visitantes. El municipio debe realizar inversiones en el sitio, pero existe una limitación a raíz de un proceso judicial que surgió luego de que en enero de 2024 el presidente Santiago Peña promulgara la ley de expropiación de 10 hectáreas en la zona de Corateí.

“Mucha gente y pocos sanitarios; la situación judicial evita que el municipio pueda invertir; pero de igual manera se debería buscar una salida para dar comodidad al turista. Nuestra ciudad quiere ser una comunidad turística, pero para ello se debe generar comodidad para los visitantes”, expresó Oribe, al referirse a la necesidad de mejorar las condiciones del principal punto de atracción durante todo el año.

En otro momento, también se refirió al mal estado de la Ruta PY20, señalando la necesidad urgente de reacondicionamiento de los tramos Ayolas – Ruta PY 1 y Ayolas – Corateí. Indicó que el deterioro de la capa asfáltica convierte en un peligro circular por la zona, situación que se agrava durante la noche, cuando la visibilidad disminuye considerablemente para los conductores.

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El dirigente agregó que estudiantes universitarios que regresan a sus hogares en motocicleta se encuentran expuestos a un mayor riesgo de accidentes. Según mencionó, ya se han registrado reiterados percances viales protagonizados por motociclistas debido al mal estado del asfaltado, lo que genera preocupación en la comunidad y refuerza el pedido de intervención urgente de las autoridades competentes.

Ante esta situación, consideran urgente una intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para evitar consecuencias mayores en materia de seguridad vial. Asimismo, Oribe señaló que espera que su reclamo llegue al intendente ayolense Carlos Duarte (ANR) y al gobernador de Misiones Richard Ramírez (ANR), a fin de que se apliquen las medidas necesarias para dar solución al problema.

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