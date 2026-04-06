Video: cuádruple choque en Ñacunday deja un motociclista muerto y varios heridos

Un cuádruple accidente de tránsito terminó con la vida de Cristian Miguel Castellano Gutiérrez, de 41 años, quien conducía una motocicleta de la marca BMW, modelo S1000 RR.

Otro de los afectados en el accidente de tránsito en la ruta PY07, en el Kilómetro 150, en Puerto Paranambu, Ñacunday, fue Julio César Ferreira Oviedo, quien conducía su moto de la marca Motostar, modelo SK 150-NT-A, quien sufrió lesiones.

También un auto de la marca Chevrolet, modelo Aveo LT 1.6 fue afectado por el accidente. Este era conducido por Francisco Javier Franco Galeano, quien iba con Verónica Mabel Barijho Riquelme y un niño de diez años, quienes también sufrieron lesiones.

El cuarto vehículo se trata de una moto de la marca Yamaha, modelo FZSXB/2008, al mando de Leonardo Lugo López, de 35 años, quien también sufrió lesiones. Todos los lesionados fueron trasladados al Hospital del Trauma de Ciudad del Este, donde recibieron atención.

Video de motos a alta velocidad

Cristian Miguel Castellano es un conocido conductor y mecánico de motocicletas y motos acuáticas. Además era padre de dos niñas, una de 11 y otra de cuatro años, y de un niño de ocho meses.

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Momentos antes del accidente, el conductor de un vehículo captó en video a un grupo de motociclistas que iban por la ruta a alta velocidad.