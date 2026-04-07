Video: ministro de Defensa pide a la Fiscalía investigar supuesta agresión a un cadete

El general (SR) Óscar González, ministro de Defensa Nacional, brindó una conferencia de prensa para informar que se presentó personalmente en la Fiscalía General del Estado con el fin de poner a conocimiento de esta institución un presunto caso de abuso de autoridad ocurrido en el Liceo Militar Acosta Ñu en el año 2021.

El hecho, que fue grabado y ampliamente difundido en redes sociales, tuvo como protagonistas a un cadete del último año al que se observa propinando fuertes golpes en la parte trasera de la cabeza a otro que en ese entonces cursaba el segundo año.

“Hemos comunicado esto a la Fiscalía General del Estado para que esa instancia tome los recaudos y en su caso tome las medidas correspondientes para que esta presunta violación de los derechos humanos no quede impune a pesar del tiempo transcurrido. Todos sabemos que los delitos en contra de los derechos humanos son imprescriptibles”, manifestó.

González señaló que como autoridad del Estado está obligado, no solo a informar, sino a colaborar con la investigación para que el responsable sea castigado. En ese sentido, explicó que tanto víctima como victimarios están totalmente identificados y los detalles del hecho constan en el dossier remitido a la Fiscalía junto a la nota.

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Tribunal Militar ya no tiene competencia

La instrucción en el Liceo Militar Acosta Ñu es equiparable al bachillerato y combina los estudios académicos con la enseñanza castrense. Al concluir el bachillerato, los jóvenes también egresan como subtenientes de Infantería de Reserva y posteriormente pueden optar por ingresar a la Academia Militar para continuar la carrera.

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En el caso del supuesto agresor, este pudo concluir el liceo; en tanto que la víctima pidió su retiro en el segundo año luego del hecho. Ambos en la actualidad son civiles, por lo cual el Tribunal Militar ya no tiene competencia para juzgar y castigar el presunto abuso y por esta razón el ministro de Defensa apela a la intervención de la justicia ordinaria.

Acompañado del comandante de las Fuerzas Militares, Gral. Ej. César Augusto Moreno Landaira, el titular de Defensa reiteró que el Estado no puede ser indiferente ante casos como este. “No me interesa que haya sido en 2021 o en 1821; lo que me interesa es que no vuelvan a ocurrir hechos de abuso de autoridad”, señaló.