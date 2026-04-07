Concepción: asegurados lamentan la falta de medicamentos en los servicios de urgencias e internados

Hace tres semanas que el único tomógrafo del Hospital Regional del IPS, en Concepción, está fuera de servicio. El equipo es utilizado diariamente por 10 a 15 pacientes por día. A esta carencia se le suma la falta de medicamentos en los servicios de urgencias e internados, manifestaron los asegurados.

Durante un recorrido realizado este martes por el hospital del IPS, ubicado en pleno centro de la ciudad de Concepción, los asegurados mencionaron que deben comprar varios medicamentos. Los acompañantes de los pacientes son quienes reciben las recetas y salen a buscar los medicamentos en las farmacias ubicadas en las cercanías del establecimiento sanitario.

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Elizandro Vera dijo que compró muchas medicinas en farmacias externas para el tratamiento de su esposa, que se encuentra internada en el hospital del IPS tras dar a luz mediante una cesárea. “Muchos medicamentos ya compré; también hay algunos que nos dan aquí en el IPS”, expresó.

Agregó que lamenta la falta de medicamentos porque mensualmente paga al IPS por el seguro médico, pero cuando lo utiliza debe comprar las medicinas.

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“Aquí en la farmacia dicen que no hay nada y que se debe comprar de afuera”, lamentó.

Vera llegó a Concepción desde la colonia Jorge Sebastián Miranda, más conocida como Hugua Ñandu y situada a unos 105 kilómetros de la capital del primer departamento.

Bernarda Benítez es acompañante de una persona que hoy salió de alta tras estar 20 días en el servicio de internación. Primero pasaron por urgencias, donde recordó que tuvieron que adquirir varios medicamentos. Destacó la buena atención de los médicos en el servicio de internados.

Explicó que en dos ocasiones tuvo que llevar en ambulancia a la persona internada, a quien acompañó durante casi tres semanas, al Hospital Regional de Concepción, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

“Allí le hicieron las tomografías, porque aquí en el IPS no funciona el equipo”, dijo la mujer del barrio Villa Armando de la ciudad de Concepción.