Corina Falcón critica a la gestión estatal apuntando a la corrupción y crisis de valores

La presidenta de la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS), Corina Falcón, señaló que, si bien el Estado paraguayo ha impulsado beneficios sociales en los últimos años, especialmente dirigidos a sectores vulnerables como adultos mayores, existen casos en los que estos recursos no llegan a los verdaderos beneficiarios.

“Familiares, como hijos o nietos administran estos ingresos de forma irregular, dejando en situación de abandono a los ancianos, quienes incluso sufrirían maltratos. Debería existir un seguimiento y control por parte de las autoridades, ya que estos beneficios son para los adultos mayores”, indicó.

Otro punto expuesto por Falcón es el supuesto crecimiento de prácticas deshonestas dentro de instituciones públicas, donde existirían administradores que buscan enriquecerse en poco tiempo.

Lea más: Postergación en el Senado abre espacio para revisar puntos de la reforma jubilatoria, afirman docentes sanjuaninos

“Existen administradores que buscan enriquecerse rápidamente, generando un efecto de contagio en distintos niveles de la sociedad. Esta situación, a mi criterio, también afecta a profesionales que no logran desarrollarse en un sistema marcado por la falta de ética, ya que se ha incrementado la presencia de personas deshonestas, haraganes y ladrones en la administración pública”, señaló Falcón.

Finalmente, Corina Falcón planteó la necesidad de una recuperación de valores, con énfasis en la formación cívica y el fortalecimiento del espíritu patriótico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, propuso retomar la enseñanza de la historia nacional como herramienta para promover modelos de conducta basados en el trabajo, la honestidad y el compromiso social.