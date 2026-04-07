“Mafia de los pagarés”: Tribunal rechaza pedido para salir del país de exjueza Nathalia Garcete

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Matías Garcete e integrado por Sonia Sánchez y Adriana Planás, por Auto Interlocutorio (AI) N° 292 rechazó la autorización para salir del país solicitada por Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino, exjueza de Paz de La Catedral, del 2° Turno, procesada en el caso conocido como la "Mafia de los pagarés“.

Nathalia Garcete había solicitado “autorización judicial”, por derecho propio y bajo patrocinio del abogado José Osorio Alcaraz, para poder salir del país a fin de realizar una interconsulta médica en Brasil, de ser posible el 7 de abril de 2026 por 5 a 8 días.

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En este sentido cabe resaltar que el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia había impuesto como una de las medidas alternativas a la prisión preventiva la prohibición de salir del país, el 28 de mayo de 2025, a Nathalia Garcete.

A esto se suma que el juez Estigarribia resolvió elevar a la etapa de juicio oral y público la causa penal, en relación con Nathalia Garcete y también para la actuaria Olivia Asunción Mosqueda Núñez y los abogados Sun Young Bang, José Ignacio Olmedo Lansac y Juan Alberto Bogado. Por este caso aún está pendiente que quede firme la elevación para otros tres procesados y la realización de la audiencia preliminar para otros cuatro encausados.

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Rechazo se basó en imprecisiones del pedido

Los miembros del Tribunal de Sentencia señalaron que ante el pedido hecho por la defensa de Nathalia Garcete, que al momento de la presentación “no se han aportado aquellos elementos mínimos de certeza, al no precisarse una fecha cierta de atención, ni individualizar al profesional médico responsable y/o lugar especifico de la interconsulta invocada”.

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“No se discute la realidad fáctica de salud de la misma, pero, en cuanto a la interacción médica a nivel internacional para promover el levantamiento de la prohibición de salir del país, implica un debate que ingresa a ser ponderado, y tal déficit impide a este Colegiado ejercer un control jurisdiccional ‘razonable’ sobre la necesidad, seriedad y alcance temporal de la salida del país solicitada”, sostuvo el Colegiado.

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Añadió que “la pretensión, en las condiciones en que ha sido articulada, no brinda a este Tribunal la fundamentación necesaria” para llevar a cabo el análisis de levantar la prohibición de salida del país. Por esta razón se dio el rechazo a la pretensión de la exjueza de Paz.

Ante el rechazo, la exjueza Nathalia Garcete reiteró su pedido, por lo que el presidente del Tribunal de Sentencia, Matías Garcete, convocó para las 8:00 del miércoles a audiencia a fin de resolver lo peticionado. Sin embargo, según se informó, faltan agregar documentos que avalen que un médico la recibirá en el vecino país.

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Única jueza que fue removida por el JEM

El 20 de noviembre de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) aplicó la sanción de remoción del cargo de jueza de Paz de La Catedral, 2° Turno, a Nathalia Garcete.

Los miembros, en el marco de su enjuiciamiento, comprobaron el mal desempeño de sus funciones en el marco de varios procesos ejecutivos tramitados en su juzgado y que causaron “lesión y perjuicio”.

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El entonces titular del órgano y ministro de la Corte, César Garay Zuccolillo, había señalado que las actuaciones de Garcete tuvieron “consecuencias nefastas, incluso desembocaron en exclusiones del sistema financiero sin posibilidad de reinserción. Derechos humanos fundamentales fueron vulnerados en las víctimas, cuyos sueldos han sido indebida e ilegalmente descontados mediante actos procedimentales completamente irregulares iniciados”.

Garcete es la única jueza de Paz removida hasta ahora en el JEM, donde siguen con proceso la jueza de Paz de La Encarnación Analía Cibils y el juez de Paz de La Catedral, 1° Turno, Enmanuel Villalba; los jueces de La Recoleta, Víctor Rodríguez, y San Roque, Lilian de Bristot, no llegaron a ser enjuiciados por haber renunciado antes.