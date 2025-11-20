Mafia de los pagarés: remueven a jueza de paz Nathalia Garcete

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por unanimidad de votos, tomó la resolución de aplicar la sanción de remoción del cargo a la jueza de Paz de La Catedral, 2° Turno, Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino, al comprobarse el mal desempeño de sus funciones en el marco de varios procesos ejecutivos tramitados en su juzgado y que causaron “lesión y perjuicio”, según consideraron los miembros del órgano. Debe afrontar juicio, en lo penal, por el caso de la mafia de los pagarés.

El presidente del órgano y ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo, tras dar a conocer los fundamentos de su voto, mocionó por la remoción de la jueza Nathalia Garcete. Su propuesta tuvo apoyo unánime de los demás miembros del Jurado.

Es así que la vicepresidenta 1° del JEM Alicia Pucheta, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia; el diputado Diego Candia; el consejero Enrique Berni; y el senador Mario Varela, quienes sesionaron en forma presencial, así como quienes participaron a través de medios telemáticos como el senador y vicepresidente 2° del JEM Derlis Maidana, y el diputado Alejandro Aguilera, dieron su apoyo al voto de Garay.

En su momento, el ministro Manuel Ramírez, presumió que se aplicaría el artículo 13° de la Ley N° 6814/21, que permite avanzar el proceso solo hasta el llamado de autos para sentencia, cuando se tramitan casos por hechos punibles y mal desempeño, como el caso de Nathalia Garcete. En estos casos, solo se puede retomar el proceso, tras la resolución en el fuero penal.

Ramírez agregó, que en este caso “existe lesión, perjuicio a consecuencia de esas actuaciones irregulares. Es importante destacar, porque la magistrada dijo que la providencia no fechada no causa perjuicio, pero eso solo fue un acto inicial que tuvo consecuencias que se trasladaron en el curso del juicio ejecutivo”.

